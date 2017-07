Milanés: "Si me preguntaran cómo quiero morir, diría que sobre un escenario"

El cantautor cubano Pablo Milanés recibe hoy el homenaje del Festival La Mar de Músicas de Cartagena (este) y dará un concierto, para confirmar que el contacto con el público es lo que le da ganas de continuar:. "Si me preguntaras cómo quiero morir, te diría que sobre un escenario".

Uno de los fundadores de la Nueva Trova, Pablo Milanés ha hablado con EFE y ha agradecido el premio de Cartagena porque, a pesar de que no es "muy amante de los reconocimientos", la Mar de Músicas es un festival "digno".

Milanés, que presenta esta noche "Canciones para siempre" junto a Víctor Manuel, Jorge Marazu y Rozalén, con los que hará un repaso a clásicos de su discografía, dice ser consciente desde hace muchos años de que actuar ante un auditorio es "inigualable" a cualquier otra situación.

Tras medio siglo de trayectoria, el cantante nacido en Bayamo (Cuba) en 1943 valora el ambiente que se crea en sus actuaciones, en las que el "silencio es espectacular" y casi se convierte en un "concierto de cámara, algo muy íntimo".

"Hay veces en los que pasa que oigo hasta el volar de una mosca o un mosquito o cualquier bichito que esté alrededor de mí", apostilla.

Para el artista cubano, su motivación está marcada por la "magia de la comunicación", la de poder tocar con palabras y música "y que te entiendan" y ha llegado a situaciones en las que la gente luego le ha reconocido que ha llorado en sus conciertos.

"Y eso me impresiona porque con una obra que uno hace para que sea escuchada o analizada con determinada serenidad, la gente se emociona hasta el punto en que puede llorar", una circunstancia que "va más allá" de sus pretensiones.

Sin embargo, reconoce que se siente "en deuda" cuando la gente le pide su tema 'Yolanda', pero, al mismo tiempo, le da "pena sentir que no quieren escuchar las otras veinte canciones que tengo que ofrecer".

"El público debe saber que al artista le gusta imponerse con sus nuevos temas", agrega el autor de canciones como "Yo no te pido", "Para vivir" y "Amo a esta isla".

Milanés asegura que conserva de sus inicios el "gusto por hacer música" y el "placer de ver la reacción del público, la magia que se produce entre nosotros".

Finalmente, el cubano se ha mostrado "cansado" de ser el "único que tiene el valor" para hablar de "todo lo que hay que criticar" de la situación política en su país.

"Creo que ha llegado el momento de que hablen los otros, no me voy a convertir en el vocero de los que no se atreven", añade.