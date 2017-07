Noah Cyrus huye de las comparaciones con Miley

Cuando tu hermana mayor es una de las figuras más polémicas del pop y formas parte de una de las dinastías más conocidas de la industria musical, resulta casi inevitable que tu decisión de probar suerte como cantante genere cierto escepticismo. Aunque ese sea el caso de Noah Cyrus, la aspirante a estrella por derecho propio no está dispuesta a renegar del camino que le ha abierto Miley -o el resto de sus hermanos artistas menos conocidos- únicamente para tratar de ganarse la aprobación del mundo.

"Me siento muy orgullosa de que Miley sea mi hermana y de haber podido acompañarla a programas de radio y pasar tiempo con ella en la carretera. Claro que a nadie le gustan las comparaciones, pero en realidad, si cuando alguien me ve solo le recuerdo a mi hermana, entonces ese es su problema, no el mío", asegura relajada la joven de 17 años en una entrevista a la revista Rogue.

De hecho, a Noah le importa tan poco que se la relacione en todo momento con su famosa familia que incluso ha reclutado a su padre, el cantante de country Billy Ray Cyrus, para su esperado álbum debut.

"Con un poco de suerte estará terminado para este otoño. He trabajado con un montón de compositores y productores maravillosos. Puede que haya una canción de mi padre en el disco. Soy muy afortunada, he trabajado con algunos escritores con mucha experiencia y talento", afirma.

Por el momento, la única verdadera preocupación de la artista es centrarse en encontrar algo de tiempo para reconectar con las musas y volver a componer una vez concluya la promoción de este primer trabajo.

"Cuando llevas tanto tiempo trabajando en un disco, resulta difícil encontrar nueva inspiración a diario. Por norma general, yo me inspiro en momentos o situaciones de la vida cotidiana, pero ahora mismo no estoy experimentando demasiado de ninguna de esas dos cosas mientras estoy de gira", explica al respecto.