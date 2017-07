River Plate retoma entrenamientos con refuerzos pero sin el ecuatoriano Mina

River Plate retomó hoy los entrenamientos tras el receso invernal con la presencia de sus cuatro fichajes y dos regresos destacados, pero con la ausencia del defensa ecuatoriano Arturo Mina, que será transferido.

El portero Germán Lux, el defensa Javier Pinola, el centrocampista Enzo Pérez y el delantero Ignacio Scocco, fichados antes del triunfo por 0-2 ante el Guaraní paraguayo del pasado 4 de julio en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, fueron las presencias destacadas del entrenamientos matutino.

Además, el defensa Alexander Barboza y el centrocampista Nicolás Bertolo regresaron al club tras finalizar sus cesiones en Defensa y Justicia y Banfield, respectivamente.

Barboza, de 22 años, fue figura en el equipo bonaerense y se quedará en River Plate para pelear un lugar entre los titulares.

Bertolo, en cambio, no será tenido en cuenta por el entrenador, Marcelo Gallardo, y analiza posibles destinos.

La ausencia más llamativa fue la de Mina, que será vendido en poco tiempo.

"Me quedé en Ecuador porque nadie del club me avisó que tenía que presentarme, yo pensaba hacerlo. Marcelo Gallardo me dijo que no contaba más conmigo. No tengo problemas en emigrar", dijo Mina al canal deportivo de televisión TyC Sports.

"Estoy esperando que la dirigencia me diga si voy a ser transferido. Cuando un técnico te dice que no va a contar con vos, es difícil seguir entrenando. Vas a trabajar y el domingo no podés jugar. No estoy dolido ni molesto, quiero tener continuidad", explicó el ecuatoriano.

Otros grandes ausentes fueron Sebastián Driussi, que pasó al Zenit ruso, y el uruguayo Iván Alonso, que rescindió su contrato.

River Plate viajará este miércoles a Estados Unidos para realizar allí la pretemporada y regresará al país el primero de agosto.

El día 8 recibirá en el Monumental al Guaraní en la vuelta de los octavos de final de la Libertadores y el 15 del mismo mes jugará ante Atlas, de la cuarta división, en los treintaidosavos de final de la Copa Argentina.