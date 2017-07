Bardet: "Aguardo paciente el momento de atacar"

Puy-en-Velay (Francia), 17 jul (EFE).- El francés Romain Bardet, segundo del Tour del año pasado y tercero de la general del actual, aseguró este lunes que no siente presión en esta edición, pero que se ha preparado para ganar y que aguarda con paciencia el momento de atacar.

"Hasta ahora no he dado el cien por cien. Estoy buscando con paciencia el buen momento para atacar. Espero que llegue. Tengo confianza porque ya luché por el triunfo el año pasado", dijo el jefe de filas del AG2R.

Bardet señaló que las diferencias entre los candidatos al título son muy pequeñas tras 14 días de carrera y que su experiencia en la competición le permite afrontar con garantías lo que resta.

"El Tour se gana con paciencia, con la capacidad de no rendirse. Hay que explotar todas las oportunidades, aunque haya pocas opciones de que salgan. El que no lo intenta no gana. Hay que mantener la calma y tratar de imponer nuestro estilo en los momentos clave", señaló.

Bardet no quiso evaluar la renta con la que afrontaría con opciones de victoria final la contrarreloj del penúltimo día en Marsella, su etapa más complicada de lo que queda.

"Por el momento me centro en la montaña. Voy a correr las dos etapas de los Alpes como si fueran dos clásicas, sin hacer cálculos", indicó.

El francés aseguró que tener al colombiano Rigoberto Urán solo a 4 segundos por detrás le resta serenidad, pero indicó que siente que tiene las mismas oportunidades que los demás de ganar.

"El equipo está en un excelente momento ¿Por qué no afrontar lo que queda con una sonrisa sin dejarse invadir por el estrés?", aseguró.

Bardet afirmó que no tiene mucha confianza en que se forme un frente común contra Froome "porque nadie toma la iniciativa" y porque el británico "tiene un gran equipo lo que complica desestabilizarle".

"Esa es la fuerza de Sky, que tiene tres o cuatro líderes entorno a Froome. Eso desanima a mucha gente. Nos obliga a explotar los más mínimos momentos de debilidad", indicó.