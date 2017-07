Novata surcoreana Sung Hyun Park gana primer gran título; Ciganda fue quinta

La jovengolfista surcoreana, la novata Sung Hyun Park se proclamó nuevacampeona del Abierto de Estados Unidos Femenino al concluir eltorneo con 277 (-11) y ser el primero que consigue fuera de su país.

Bedminster (Nueva Jersey, EE.UU.), 16 jul (EFE).- La jovengolfista surcoreana, la novata Sung Hyun Park se proclamó nuevacampeona del Abierto de Estados Unidos Femenino al concluir eltorneo con 277 (-11) y ser el primero que consigue fuera de su país.

Park, de 23 años, cerró la cuarta ronda con una tarjeta de 67golpes (-5) para llegarse un premio de 90.000 dólares al superar enla clasificación a su compatriota la adolescente Hye-Jin Choi, de 17años, que entró al torneo como aficionada, y acabó con 279 golpes(-9), pero no recibió ningún premio.

Mientras que otras dos golfistas surcoreanas, Mi Jung Hur y SoYeon Ryu, acabaron empatadas en el tercer lugar con 281 golpes (-7)y un premio cada una de 442.479 dólares.

La española Carlota Ciganda fue la única que pudo competir con laconexión surcoreana y acabó en un brillante quinto puesto al sumar282 golpes (-6) y conseguir un premio en metálico de 207.269dólares.

La golfista pamplonica de 27 años completó el recorrido de lacuarta ronda con una tarjeta de 70 golpes (-2) después de hacer seisbirdies, incluido tres en los hoyos 15, 16 y 18, pero cometió cuatrobogeys.

"No tuve un buen comienzo de recorrido, los golpes finales noeran buenos, pero luego me recuperé y concluí el recorrido conmejores sensaciones", declaró Carlota. "Es una gran clasificación yaunque podría haber conseguido más estoy contenta".

Sin embargo, el gran centro de atención fue Park, a la que ya sele comienza a considerar la "Tiger Woods" del golf femenino, algoque lo dice todo de la clase y proyección que comienza a tener lajoven jugadora.

Su caddie, David Jones, es el que confirmó que es así como ya sele conoce a Park en el Tour de la LPGA y eso lo dice todo de laclase que posee.

Aunque Park haya ganado su primer torneo fuera de Asia, se tratanada menos que del Abierto de Estados Unidos Femenino, y lo hizogracias a la elegancia que tiene con su "swing", pero también muypoderoso.

Eso fue lo que demostró durante todo el fin de semana del torneoque se disputó en el Club Trump National Bedminster, de NuevaJersey, propiedad de la Trump Organization, propiedad del actualpresidente de Estados Unidos, Donald Trump, que visitó lasinstalaciones el pasado viernes.

Park fue de menos a más y después de haber tenido en las dosprimeras jornadas tarjetas de 73 y 70, en las del sábado y domingodominó con 67 golpes en ambos recorridos y remontó los seis quetenía de desventaja en la clasificación.

Quiza por eso mismo, Park fue la primera sorprendida de la maneracomo respondió en las dos últimas jornadas para conseguir el triunfomás importante que ha tenido hasta ahora como profesional.

"Para ser honesta con ustedes", declaró Park a través de untraductor. "Todavía no me puedo creer lo que ha sucedido. Me sientocomo que estoy flotando sobre una nube en el cielo".

Mientras Park disfrutaba de su gran triunfo, la gran derrotadafue la china Shanshan Feng, que había liderado la clasificación enla tres primeras jornadas y compartió con Ciganda y otra surcoreanaJeongeun Lee el quinto puesto al tener 282 golpes (-6).

Feng, de 27 años concluyó el último recorrido con una tarjetafinal de 75 golpes (+3) que le costó perder el torneo.

Solamente Ciganda y Feng pudieron entrar en el Top 10 porque elresto de los puestos los ocuparon las golfistas surcoreana quehicieron historia para del deporte de su país.

- Clasificación final:

.1. Sung Hyun Park (KOR) 277 (73+70+67+67) (-11)

.2. Hye Jin Choi (KOR) 279 (69+69+70+71)

.3. Mi Jung Hur (KOR) 281 (71+72+70+68)

.3. So Yeon Ryu (KOR) 281 (68+72+71+70)

.5. Carlota Ciganda (ESP) 282 (69+71+72+70)

.5. Jeongeun Lee (KOR) 282 (69+69+73+71)

.5. Shanshan Feng (CHI) 282 (66+70+71+75)

.8. Sei Young Kim (KOR) 283 (69+73+72+69)

.8. Mirim Lee (KOR) 283 (70+74+67+72)

.8. Amy Yang (KOR) 283 (67+71+70+75).