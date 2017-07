Derriban trincheras en Argelia ante la desaparición de las Farc

En la región, hace más de un año que no se registran hostigamientos.

La alegría de los habitantes de la cabecera municipal de Argelia, no se hizo esperar, fueron desmontadas las trincheras que resguardaban la estación de Policía, que se levantaban como sinónimo de guerra ante la confrontación vivida años atrás.

El ejercicio se cumplió en la mañana del sábado 15 de julio, con la ayuda de la misma comunidad y apoyo de maquinaria amarilla.

El diputado Jhonnatan Patiño Cerón dijo que hace más de un año que no se registran hostigamientos y resaltó que “ahora la gente se puede movilizar fácilmente, ya no tienen que dar la vuelta al parque. Ahora, ese hecho simboliza que la paz no tiene reversa”.

Esa municipalidad hay aproximadamente 30 mil habitantes de los cuales 5.000 viven en la cabecera municipal.