Merkel dice que no piensa dejar el cargo a mitad de mandato si es reelegida

La canciller alemana, Angela Merkel, reiteró hoy, en una entrevista con la Primera Cadena de la Televisión Alemana (ARD), que aspira a gobernar cuatro años más y que no tiene intención, en caso de ser reelegida en las elecciones del próximo septiembre, de dejar el cargo a mitad de legislatura.

"Ya cuando anuncié mi candidatura dije que aspiraba a gobernar cuatro años más. Sólo tenemos un control limitado de nuestra vida pero mi intención es esa", dijo Merkel.

En Alemania, tras el anuncio de Merkel de que se presentaba para un cuarto mandato, se ha conjeturado con que, en caso de ser reelegida, no lo termine y deje el cargo en manos de un sucesor para los siguientes comicios.

De momento, Merkel tiene una clara ventaja en las encuestas frente a su rival más importante, el líder socialdemócrata Martin Schulz, con lo que, a diez semanas de las elecciones, tiene las mayores posibilidades de ser elegida para un cuarto mandato.

La entrevista comenzó con preguntas sobre los desórdenes en Hamburgo, durante la cumbre del G20, sobre los cuales ha habido cruces de reproches entre los dos partidos de la coalición de gobierno, la Unión Cristianodemócrata (CDU) de Merkel y el Partido Socialdemócrata (SPD).

Merkel defendió que la cumbre se celebrara en Hamburgo y dijo que en esa decisión y en la organización de la misma ella asume su cuota de responsabilidad, al igual que el alcalde de la ciudad, el socialdemócrata Olaf Scholz.

"Estaba claro que (la cumbre) tenía que hacerse en una ciudad grande, la decisión recayó sobre Hamburgo y me alegré de que Olaf Scholz dijera que sí", dijo.

"Pasaron cosas que no son en absoluto aceptables y tengo la misma responsabilidad que Olaf Scholz", dijo.

Merkel dijo además haber señalado a los dirigentes de su partido que las críticas formuladas a Scholz son equivocadas y recordó que la CDU es un partido con mucha diversidad.

Con respecto a los ataques que le formuló después de la cumbre su propio ministro de Exteriores y vicecanciller, Sigmar Gabriel, Merkel manifestó que no se había sentido ofendida sino "sorprendida".

"Me sentí sorprendida porque él ayudó a organizar la cumbre y a que la misma tuviera éxito. Hemos trabajado bien juntos y cuando no hemos estado de acuerdo lo hemos hablado con claridad, de modo que esa crítica era algo que no esperaba", dijo.

Otro tema crítico que se abordó durante la entrevista fue la relación con Turquía y ante todo la disputa por la negativa del Gobierno turco a permitir visitas de parlamentarios alemanes a la base de la OTAN en la ciudad turca de Konya.

Por una negativa similar, Alemania decidió retirar a sus soldados de la base de Incirlik, empleada por la coalición que lucha contra el grupo yihadista Estado Islámico (EI) y trasladarlos a Jordania.

"Para Konya es válido lo mismo que para Incirlik. Los diputados deben poder visitar a los soldados. Pero en Konya hay otros factores, se trata de una base de la OTAN y por lo tanto no se trata sólo de un asunto entre Alemania y Turquía", dijo.

Respecto a una presunta propuesta del Gobierno turco de permitir la visita a cambio de que Alemania no concediera asilo a determinadas personas, Merkel dijo que si esa propuesta existía, era inaceptable.

"Las cuestiones de asilo no las resuelve el gobierno sino los organismos competentes y es algo que no tiene nada que ver con lo otro", explicó.