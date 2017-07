Pastrana pide a Parlamento venezolano acatar cuanto antes mandato de consulta

El expresidente de Colombia y acompañante en la consulta popular convocada por la oposición venezolana Andrés Pastrana pidió hoy al Parlamento de este país que desde "mañana mismo" comience a "implementar" el mandato que dé el pueblo a través del resultado de este plebiscito sobre la Asamblea Constituyente.

"Si es la propia Asamblea (Parlamento) la que ha convocado una consulta y esa consulta le da un mandato, es esa Asamblea la que tiene que mañana mismo comenzar a implementar ese mandato que va a dar el pueblo de Venezuela", dijo a los medios desde uno de los puntos de participación dispuesto en Caracas.

El exmandatario colombiano además insistió en que si esta consulta demuestra que los venezolanos no están de acuerdo con la Constituyente propuesta por el presidente Nicolás Maduro, este deberá retroceder en su intención de cambiar la Carta Magna.

"Es la voz del pueblo la que está hablando, Maduro va a tener que entender que si el pueblo vota no, es no. No a la Constituyente, por tanto él tiene que echar para atrás la Constituyente", afirmó.

Como observador del proceso, Pastrana resaltó la seguridad que hasta el momento ha habido en los puntos de participación de la consulta opositora, a la que calificó de "impresionante".

"Muy buena, es impresionante, no hay policías, no hay militares, es el pueblo el que está ejerciendo su control (...), la gente está votando tranquila, en paz", dijo.

Pastrana arribó este sábado al país caribeño en compañía de los expresidentes Vicente Fox (México), Jorge Quiroga (Bolivia), Laura Chinchilla y Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica) para estar presentes este domingo en la consulta impulsada por la oposición sobre la Constituyente.

La presencia de los exmandatarios supone un respaldo a la consulta y ha sido celebrada por los dirigentes de la oposición, que buscan dar la mayor formalidad posible a una votación que ha sido calificada por el antichavismo como su "mayor acto de desobediencia civil" contra Maduro.

Venezuela vive desde el pasado 1 de abril una ola de protestas ciudadanas a favor y en contra el Gobierno de Maduro, que han desembocado a menudo en enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad y otros episodios violentos que han provocado hasta el momento 94 muertos y centenares de heridos.