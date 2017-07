Francia quiere "destruir" la City de Londres, según responsable británico

Francia desea un "brexit" duro y "destruir" a la City de Londres -el principal centro financiero británico y europeo-, según un informe del enviado de la Corporación de la City ante la UE, Jeremy Browne, obtenido por "The Mail On Sunday".

En el documento, que fue remitido al ministerio de Economía, el "embajador" del ayuntamiento del distrito financiero londinense dice que Francia no oculta sus planes de aprovechar, mediante un esfuerzo colectivo "activo", la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) para "perturbar y destruir" a la City como centro de las finanzas europeas.

Browne revela que sus reuniones este mes con ministros franceses y, en particular, con el Banco de Francia, han sido "las peores" de todos sus viajes por el bloque, en los que ha intentado persuadir a los Veintisiete de la conveniencia mutua de mantener a la City como núcleo financiero del continente.

"Son claros y cristalinos sobre su objetivo: debilitar al Reino Unido y degradar a la 'City' de Londres", advierte el responsable británico.

El exparlamentario explica que los franceses están envalentonados tras la elección del presidente Emmanuel Macron, como lo demuestran también las recientes visitas a Londres de delegados para ofrecer incentivos a las empresas para que se trasladen a París.

Browne avisa de que el mensaje que surge de la capital francesa no proviene de un solo elemento "aislado" sino que el Estado francés en su conjunto "no podría ser más claro sobre sus intenciones": "Ven al Reino Unido y a la 'City' como adversarios, no como socios".

Explica que "hay mucha ansiedad en otras partes de la UE sobre la posición agresiva de los franceses" y lamenta que "otros países que desean una relación amistosa con el Reino Unido y con la City de Londres están siendo marginados".

El enviado de la Corporación de la City -el gobierno municipal, que principalmente se ocupa de defender los intereses del sector financiero-, mantiene que Francia quiere ir "en detrimento de la City incluso si París no se beneficia".

Desde la victoria del "brexit" en el referéndum del 23 de junio de 2016, la Corporación de la City de Londres se ha movilizado para intentar mantener el estatus de la capital británica como centro de las finanzas y aboga por negociar con Bruselas algún tipo de asociación de mutua conveniencia.