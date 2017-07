Tomatito:Michel Camilo y yo hemos quitado el mal rollo entre piano y guitarra

José Fernández 'Tomatito', legendario guitarrista flamenco, cree haber conseguido junto al dominicano Michel Camilo, con sus casi veinte años de colaboración plasmada en tres discos, "quitar ese mal rollo" que había entre el piano y la guitarra cuando se tocaban sin acompañamiento.

A pocas horas de subirse al escenario de La Mar de Músicas de Cartagena (este) con el pianista dominicano, Tomatito ha afirmado en una entrevista con Efe que 'Spain', 'Spain Again' y 'Spain Forever', éste último publicado el pasado año, son la prueba de que es posible que casen bien ambos instrumentos y resolver un "reto" con el que, en su opinión, han "creado un sonido".

Para ello, ha valorado que ese entendimiento no se hubiera logrado sin el "respeto", "dejándose fuera del escenario el ego" y "mirándose a la cara, sin mal rollo". "Cuando dos músicos no se llevan bien, no pueden tocar", apunta el histórico acompañante a la guitarra del cantaor Camarón de la Isla.

Tomatito ha señalado que, para un hombre que proviene de la cultura flamenca y que no sabe leer música, le "viene bien aprender" otros temas y otros conceptos, que han trasladado a su último trabajo.

Preguntado por el éxito de estas propuestas que fusionan la música de las dos orillas del océano Atlántico, como ocurrió con Diego El Cigala y los cubanos Valdés, el guitarrista almeriense ha asegurado que son estilos que "se parecen" por la forma de sentir. "En otras vidas serían los mismos, se separaron y unos que se fueron para allá y otros que se quedaron", señala.

Tomatito ha explicado que la forma de pergeñar los discos con Camilo "surge sola", intentando nuevas canciones después de los conciertos o en las pruebas de sonido, que luego se trasladan en una semana de grabación al estudio, donde "siempre nos quedamos con la primera de las dos tomas que hacemos". "Es casi un disco en directo", añade.

No obstante, matiza que él es "flamenco hasta el hueso, hasta el morir", y ha enmarcado esta colaboración como la forma "de tontear introduciendo un sonido distinto sin desvirtuarlo".

Respecto a los conciertos que recuerdan a Camarón de La Isla, fallecido hace un cuarto de siglo, o a Paco de Lucía, muerto en 2014, Tomatito asegura que ha colaborado tantos años con él que le homenajea todos los días.

"Esas cosas no nos gustan mucho hacerlos en mis concierto, pero sí me gusta que le hagan cosas", dice.

De Paco de Lucía reconoce que "si los guitarristas tocamos es por él, que está el primero en grande, y luego los demás".

"Paco es insustituible y lo inventó todo. Camarón y él son los grandes genios de nuestra época y nunca veremos algo igual", afirma.