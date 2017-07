Mollema: "Soñaba con ganar en el Tour"

Puy-en-Velay (Francia), 16 jul (EFE).- El holandés Bauke Mollema ganó hoy su primera etapa en el Tour de Francia, a los 30 años y en una ocasión en la que no venía de jefe de filas, papel que en el Trek corresponde al español Alberto Contador.

"Es fabuloso ganar en el Tour, siempre soñaba con ello. Es cierto que en los últimos años siempre buscaba la general y tenía que concentrarme en ella, lo que te da un enorme estrés", dijo el holandés tras vencer en la decimoquinta etapa con meta en Puy-en-Velay.

Mollema aseguró que este año vino como gregario de Contador pero también con cierta libertad de pelear por alguna etapa.

"Como Alberto ha perdido mucho tiempo me he ido en la escapada de hoy. En el final me sentía muy fuerte, las piernas iban bien. He hecho 30 kilómetros solo y eso es mucho, se me ha hecho largo, en los dos últimos he echado el resto", comentó.

Mollema afirmó que en el futuro le gustaría seguir siendo jefe de filas en alguna gran vuelta, pero también correr una segunda solo con la responsabilidad de ganar alguna etapa. EFE.