La cabeza manda, pero el cuerpo no responde: Nairo Quintana

Nairo se mostró decepcionado por el tiempo perdido en la decimoquinta etapa del Tour de Francia respecto a los favoritos y todas su opciones de acabar en el podio.

"Fue una etapa dura, no sigo recuperando. Me he quedado e iremos día tras día. Seguimos luchando, avanzando para adelante sin rendirnos",indicó el líder del Movistar. Adicionalmente, Quintana aseguró que "es la cabeza la que manda, pero cuando las piernas no responden, no responden".

Finalmente, Nairo afirmó que no se rendirá "Vamos a seguir luchando a ver qué sale", agregó el colombiano, que ahora se ubica en la undécima posición a 6.16 minutos del líder, el británico Chris Froome.