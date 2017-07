El Gobierno se compromete a agilizar amnistía de más de mil presos de las Farc

En el marco de la CISVI este viernes se reunieron el Gobierno y las Farc para analizar una salida rápida a las demoras que ha tenido el cumplimiento de la ley de amnistía e indulto y que mantiene a más de mil integrantes de las Farc recluidos en varias cárceles del país.

“Tenemos el compromiso de hace lo posible y tomar las medidas que sean necesarias para cumplir con este acuerdo, sabemos que son entre 800 y mil los presos que deberán salir como máximo al final de este mes”, señaló luego de responder varias preguntas sobre el llamado de la ONU a resolver este inconveniente.

En ese mismo encuentro Álvaro Leyva, facilitador del proceso de paz, les advirtió a los jueces que se han negado a conceder las amnistías que se podrían ver abocados a sanciones si no cumplen con este acuerdo que además suscribió Colombia ante el consejo de seguridad de Naciones Unidas.

“No es que el juez diga que no concede la amnistía, es que es su obligación, sino le gusta o no está de acuerdo pues puede haber sanciones o incluso podrían ser reemplazados, esto no es un capricho, es una obligación del estado colombiano con el mundo”, precisó.

La ONU advirtió que el incumplimiento con la ley de amnistía puede socavar la credibilidad del proceso de paz y afectar su implementación.