Cardenal peruano triste por Humala y Heredia, y pide sacar "odio de corazón"

El cardenal peruano Juan Luis Cipriani manifestó hoy su tristeza por la orden de prisión preventiva dictada contra el expresidente Ollanta Humala (2011-2016) y su esposa, Nadine Heredia, y pidió "sacar el odio del corazón" en su país.

"Nunca he tenido odios ni venganzas. Nunca le he deseado el mal a nadie. Frente a este panorama yo haría primero un llamado: No hagamos de esto un circo mediático, yendo a pedir la opinión de todos y de cada uno. No es el mejor modo", comentó Cipriani durante el programa sabatino que conduce en la emisora RPP Noticias.

El también arzobispo de Lima opinó que "hay una justicia que hay que aplicarla bien y evidentemente hay una compasión", y enfatizó que una orden de prisión le "da tristeza ver cómo se derrumban situaciones y personas".

"Está lejos de mí el tener que juzgar a alguien. Pero sí digo que la justicia debe caer a todos, una justicia bien aplicada", remarcó.

Cipriani aseguró que desde hace muchos años Perú "se ha convertido en una tierra de odios, de venganzas, de 'antis', que solo traen división al país".

"Hay que insistir y yo seguiré insistiendo, cuando se habla de la reconciliación no es de juntar mentiras, es de sacar el odio del corazón. Si uno se equivocó tener la grandeza de decir: Me equivoqué. Toda la realidad de un país no se construye encima de opiniones", acotó.

Humala y Heredia fueron recluidos el viernes en cárceles distintas para cumplir con la orden de prisión preventiva dictada por el juez Richard Concepción Carhuancho, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.

La prisión preventiva fue solicitada por el fiscal Germán Juárez, que desde hace dos años investiga a Heredia y después a Humala por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir en las donaciones recibidas por el Partido Nacionalista Peruano (PNP) para las campañas de las elecciones presidenciales de 2006 y 2011.

Entre las investigaciones está la sospecha de que recibieron dinero del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez para la campaña de 2006 y 3 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht para las presidenciales de 2011, en las que Humala fue el ganador frente a Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori.

La defensa del expresidente y de su esposa tiene plazo hasta el martes para sustentar por escrito la apelación que ha presentado para que se revierta la orden judicial y se considera que todo este proceso demorará entre nueve días y dos semanas.