"Avengers: Infinity War" de Marvel estrena su primer adelanto en la feria D23

"Avengers: Infinity War", el filme que unirá en una misma cinta a todos los superhéroes de las adaptaciones de Marvel a la gran pantalla, estrenó hoy su primer adelanto en la feria D23 que organiza Disney estos días en la ciudad californiana de Anaheim.

"Avengers: Infinity War", que se estrenará en mayo de 2018 y que aspira a ser la culminación del ambicioso proyecto de películas con tramas entrelazadas de Marvel, enseñó un breve fragmento en el que se vio a los personajes de la saga "The Avengers" junto a los de "Guardians of the Galaxy" enfrentándose al temible Thanos, interpretado por Josh Brolin.

Spider-Man con el pelo erizado ante una amenaza, Thor cayendo en la nave de "Guardians of the Galaxy", imágenes de ciudades completamente destruidas y Iron Man tratando de frenar a Thanos fueron algunos de los detalles que pudieron ver los fans en la D23, completamente enloquecidos ante este primer adelanto del largometraje.

Sobre el escenario del Centro de Convenciones de Anaheim se presentaron un nutrido grupo de actores de Marvel compuesto, entre otros, por Robert Downey Jr. (Iron Man), Benedict Cumberbatch (Dr. Strange), Tom Holland (Spider-Man), Chris Hemsworth (Thor), Elizabeth Olsen (Scarlet Witch) y Karen Gillan (Nebula).

También intervino el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, quien subrayó que todo el universo cinematográfico de Marvel comenzó hace casi una década con "Iron Man" (2008) y que ha dado pie, hasta ahora, a dieciséis películas.

"Avengers: Infinity War" será la tercera entrega del hilo narrativo iniciado por "The Avengers" (2012) y "Avengers: Age of Ultron" (2015), y que tendrá una cuarta cinta en 2019.

"The Avengers" y "Avengers: Age of Ultron" aparecen entre las diez películas más taquilleras de la historia a escala internacional al haber recaudado 1.520 y 1.405 millones de dólares, respectivamente, de acuerdo con los datos del portal especializado Box Office Mojo.

"Avengers: Infinity War", que tendrá como directores a los hermanos Joe y Anthony Russo, cerró hoy la presentación de Disney sobre sus futuros proyectos, en la que también se vieron los primeros clips de "Mary Poppins Returns" y "The Lion King", así como un vídeo detrás de las cámaras de "Star Wars: The Last Jedi".