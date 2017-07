"Mary Poppins Returns" estrena sus primeras imágenes en la feria D23

"Mary Poppins Returns", la secuela del clásico musical "Mary Poppins", mostró hoy sus primeras imágenes en la feria D23 de Disney en las que se pudo ver por primera vez a los líderes de su reparto, la británica Emily Blunt y el artista de origen puertorriqueño Lin-Manuel Miranda.

La convención D23 que celebra Disney estos días en la ciudad californiana de Anaheim fue el escenario escogido para desvelar detalles de este largometraje, cuyo estreno esta previsto para la Navidad de 2018.

El adelanto, de unos dos minutos de duración, mostró escenas de una tormenta y al personaje de Miranda sujetando una cometa poco antes de que Blunt descendiera como Mary Poppins con su icónico paraguas.

Asimismo, el vídeo dio un aperitivo de los números musicales y las aventuras infantiles que caracterizaron el filme original de 1964, protagonizado por Julie Andrews y Dick Van Dyke, y que también estarán en su continuación.

El director de la cinta, Rob Marshall, y la nueva Mary Poppins, la actriz Emily Blunt, asistieron hoy a la D23 acompañados de una orquesta que interpretó en directo parte de la nueva partitura del filme mientras se veían esas imágenes de estreno.

Marshall afirmó que han sido "muy protectores" con el legado del filme original y señaló que rodando "Mary Poppins Returns" tenían "un pie en el pasado y un pie en la nueva historia".

"Ha nacido para interpretar este papel", añadió el realizador sobre Blunt, quien, por su parte, aseguró que no habrá nadie como Julie Andrews y señaló que trató de encontrar "su propia versión de ella".

Meryl Streep, Colin Firth y Dick Van Dyke formarán parte también del elenco de "Mary Poppins Returns".

"Mary Poppins Returns" encaja en la estrategia de Disney de reinterpretar algunos de sus grandes clásicos, muchos de ellos con personajes de carne y hueso dando vida a los dibujos animados originales.

Así, la compañía obtuvo muy buenos resultados en taquilla con filmes como "Alice in Wonderland" (2010), "Maleficent" (2014), "Cinderella" (2015), "The Jungle Book" (2016) y la reciente "Beauty and the Beast".

Disney tiene además en cartera proyectos para versiones no animadas de películas como "Mulan", "The Lion King" (con Jon Favreau como director), "Aladdin" (con Guy Ritchie como realizador) y "Dumbo" (con Tim Burton como cineasta).