Edwin Cardona dice adiós al Monterrey y está cada vez más cerca del Boca Juniors

A través de un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, Edwin Cardona dijó adiós al Monterrey y a todos sus aficionados, tras tres años en el equipo rayado de México, el volante se despidió y su futuro parece estar en el fútbol argentino.

"Estimados amigos, hinchas, directivos y compañeros del club de fútbol Rayados de Monterrey. Hoy cumplo un ciclo en mi vida en el cual quiero darles las gracias primero a Dios, que me permite estar en el lugar que el desea siempre que yo esté y a todas aquellas personas que hicieron en mi estadía estos años tan felices para mí y mi familia a pesar de los altibajos", escribió el volante mediante su red social.

Cardona agregó: "no quería irme de este gran club, pero soy un trabajador que debe respetar las decisiones de mis superiores, por lo que me despido no

como un adiós sino un hasta luego, porque quiero tener la revancha de poder volver para ver este equipo campeón. Dios los bendiga siempre, hasta pronto. Familia Cardona".

El jugador de la Selección Colombia estaría a un paso de llegar a Boca Juniors, cuadro al que llegaría a préstamo por un año con opción de compra, según han informado diversos medios argentinos.

Cardona, de 24 años, convirtió 41 tantos durante su estadía en el Monterrey, 31 por Liga, 7 por Copa México y 3 por la Liga de Campeones de la Concacaf.