Contador: "Ni siquiera miro el libro de ruta, solo pienso en recuperar"

El español Alberto Contador se mostró satisfecho de haber superado la decimocuarta etapa del Tour, pese a haber cedido algo de tiempo, y aseguró que su prioridad es ahora recuperarse de las heridas sufridas por las caídas y no pensar en nada más hasta que lleguen los Alpes.

"Había muchos nervios al final, iba retrasado y ha habido un corte. Nunca hay que perder tiempo por perderlo, pero había nervios y me he retrasado un poco. He visto que estaba Aru en el corte, me ha sorprendido", señaló el corredor del Trek.

Contador aseguró que, sin responsabilidades en la general, donde es décimo a 5.37 del líder, el británico Chris Froome, su prioridad es recuperarse.

"Para mi básicamente estos días trato de pasarlo sin mayores problemas y a ver si la semana que viene estamos totalmente recuperados", aseguró.

"No miro ni el libro de ruta. Se las etapas de Alpes, pero el resto no he mirado el libro. Lo importante es recuperar y pensar en mañana", afirmó.