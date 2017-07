Bonucci compra la página de un periódico para despedirse del Juventus

El internacional italiano Leonardo Bonucci ha comprado la última página del diario "La Gazzetta dello Sport" y ha publicado en ella un mensaje para despedirse del Juventus, después de haber oficializado su fichaje por el Milan.

"Han pasado siete temporadas. Siete temporadas de victorias, de sueños cumplidos, de crecimiento a través de un vínculo de empatía y excepcional con el Juve, en su totalidad", comienza su misiva en el rotativo el defensa italiano de 30 años.

El futbolista a continuación hace balance del palmarés logrado, los seis "Scudettos" que han sido "vividos y conquistados luchando" y reconoce al mismo tiempo el "gran pesar" por no haber ganado la Liga de Campeones.

No obstante señala que "mayor es el orgullo por los éxitos conseguidos y por haber formado parte de una gran Familia".

"Siempre lo he dado todo, de verdad, hasta el final. He recibido, dado y aprendido. La que hoy veo que me observa por detrás es sin embargo una espléndida historia, digna de concluirse con pleno respeto y afecto", concluye Bonucci en su carta, también publicada en sus distintas redes sociales.

El mensaje, titulado "Una historia espléndida", está dirigido a los "tifosi" del Juventus, a la sociedad, al capitán y a sus compañeros.

El viernes el Milan anunció un acuerdo con el Juventus, históricos rivales, para hacerse con el internacional, que firmó un contrato por cinco años con la sociedad "rossonera".

Se estima, ya que no hay confirmación oficial del conjunto milanés, que pagará 40 millones de euros al Juventus una cifra que Bonucci ganará cerca de 6.5 millones de euros por temporada.

Los medios han informado en los últimos tiempos de la supuesta mala relación entre el defensa y el entrenador, Massimiliano Allegri, al que de hecho no menciona en su mensaje.