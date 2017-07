Samuel Piette, el pulmón de la selección canadiense, feliz en España

La joven promesa del fútbol canadiense Samuel Piette, pulmón de la selección de su país que participa en la decimocuarta edición de la Copa Oro, está convencido que poder alcanzar los cuartos de final y se siente feliz de jugar en España.

Frisco (Texas, EE.UU.), 14 jul (EFE).- La joven promesa del fútbol canadiense Samuel Piette, pulmón de la selección de su país que participa en la decimocuarta edición de la Copa Oro, está convencido que poder alcanzar los cuartos de final y se siente feliz de jugar en España.

Piette, de 22 años, que milita en el Club Deportivo Izarra, de la Segunda División B de España, declaró a Efe que su estilo de juego es "bueno" para la exigencia del fútbol español.

"Me siento muy a gusto, creo que mi estilo de juego, de lucha permanente, encaja bien con la competitividad que se da en el fútbol español, que además es muy bueno", destacó.

Piette lleva en España desde el 2014 cuando comenzó a jugar con el Deportivo B para luego pasar cedido al Racing de Ferrol y desde el 2016 está con el club navarro de Izarra.

Ahora se encuentra con la selección de Canadá en su objetivo de luchar por el segundo título de la Copa Oro, el único país distinto a México (siete títulos) y Estados Unidos (cinco) que se ha metido en el palmarés del torneo con una conquista.

"Nuestro objetivo ahora es alcanzar los cuartos de final y aunque matemáticamente todavía no lo hemos logrado, estamos seguros que vamos a pasar, luego luchar por llegar a semifinales y la final, pero iremos partido a partido", destacó Piette.

El joven volante ha sido clave en los dos partidos anteriores disputados por Canadá dentro del Grupo A.

Antes de cerrar su campaña en la fase de grupos frente a Honduras, el balance de Canadá se resume en un triunfo por 4-2 sobre Guayana Francesa en el debut y un empate 1-1 con Costa Rica en la segunda jornada.

Un empate o victoria de Canadá le aseguraría el pase directo a los cuartos, mientras que una derrota tendría que esperar a ver si quedaba con uno de los dos mejores terceros puestos.

"Creo que vamos a conseguir un resultado positivo y estaremos en los cuartos", señaló Piette, un jugador que se ha convertido en pilar del nuevo proyecto de reconstrucción que dirige el ecuatoriano Octavio Zambrano.

El técnico, tras concluir el partido frente a Costa Rica, elogió la aportación de Piette para sacar el empate.

"Siempre que escuchas ese tipo de palabras de un entrenador te llegan al corazón por que significa que cree en ti y haces bien las cosas", destacó Piette.

"Sabe que estoy contento de estar en la selección, que es lo importante".

Piette fue categórico cuando dijo que no le preocupaba para nada destacar en el apartado individual. Para él, lo importante es ayudar a la selección a ganar.

"He llegado a la selección para ayudar al equipo, es mi objetivo prioritario, no me preocupa nada más", puntualizó.