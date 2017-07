Pacientes que “luchan” contra su EPS para salvar su vida

En Bucaramanga, con solo 30 días de nacida, a una menor, denuncian sus padres “le están aplicando el paseo de la muerte”.

Emely María nació en Bucaramanga y fue diagnosticada con una enfermedad congénita que se caracteriza por el estrechamiento de la aorta torácica.

Según el padre de la bebé, Gerson Agredo, de 24 años, lo que padece su hija “es algo similar a un reloj de arena, ancho en la parte de arriba y de abajo, pero en el centro es delgado”.

La menor fue trasladada hasta el Hospital Universitario de Santander donde le trataron una infección en los pulmones y luego le descubrieron la coartación aórtica.

Cuenta que tras el hallazgo de los especialistas, la EPS Salud Vida, donde esta afiliada la niña, “no tiene convenios con ninguno de los seis centros asistenciales que en la ciudad tienen una UCI cardiovascular donde debe ser intervenida para salvarle la vida”

Además, la situación se agrava, pues las IPC que tienen las unidades médicas, piden un pago anticipado, pero este no ha sido aprobado y la vida de su hija está en peligro.

Manifestó este joven padre, que ha instaurado dos tutelas y en una de ellas, con incidente de desacato, aún la EPS no ha ubicado la niña en la unidad requerida.

Explicó que si la niña no es traslada lo más pronto posible a una de estas UCI, Unidad de Cuidados Intensivos, podría fallecer.

Otra historia vive en Caldas, Yenny Milena Quiceno Zuluaga, de 30 años. Se trata de una docente de la institución educativa Gerardo Arias del municipio de Villamaría. La educadora, desde el pasado mes de enero presenta una recaída por un cáncer linfático.

La mujer asegura que desde esa fecha empezó unas quimioterapias y además una lucha con la EPS Cosmitet, encargada de los servicios de salud del Magisterio, para que le autorice un trasplante de médula que requiere para salvar su vida.

Desde la segunda quimioterapia, los médicos autorizaron el trasplante porque su cuerpo respondió de forma positiva, pero ya ajusta la sexta quimioterapia y la EPS, no le ha suministrado lo que requiere para este procedimiento. El médico tratante le explicó que ya no tenía más tiempo correr la intervención.

Sin embargo, el caso ya tiene un incidente de desacato y hay una orden de arresto contra el gerente de la EPS.

Finalmente, en Cali, decenas de pacientes portadores de VIH denunciaron que la demora en la entrega de los medicamentos por parte de algunas EPS sigue poniendo en riesgo su vida.

“Soy VIH Positivo y la EPS SOS no nos entrega los medicamentos que son vida nuestra. Mi vida corre riesgo, no creo que en las tutelas porque no sirven para nada”, dijo un paciente a Caracol Radio.

“Más que tener que convivir con esta enfermedad, enfrentar todo lo que conlleva padecer de sida en este país, tener que pelear para que me entreguen mis remedios, desespera a cualquiera. Tenemos derecho a vivir”, agregó el paciente, que todos los días visita su EPS, esperando una pronta respuesta.