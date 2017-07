La entrega de armas es creíble porque la ONU vigila el proceso: Pardo

El ministro para el Posconflicto, Rafael Pardo, destacó el proceso de desarme de las Farc, dio detalles del proceso de reincorporación, mostró como se han desvirtuado las advertencias de los contradictores al Acuerdo de Paz y se refirió a las operaciones de la fuerza pública para ocupar los espacios que dejó la guerrilla.

En entrevista con el diario El País de España y al destacar la implementación de los acuerdos, destacó como en Colombia, “ha habido otros procesos de paz, pero la paz con las Farc y la entrega de más de 7.000 armas a las Naciones Unidas es un hecho sin precedentes”.

En este sentido señaló como, “la comunidad internacional ha ayudado sustancialmente a darle credibilidad al proceso. La entrega de armas se hace creíble para los colombianos porque están Naciones Unidas vigilando el proceso”.

Frente a los riesgos por la implementación de los acuerdos en momentos en que se desarrolla un proceso electoral, recordó que los opositores al tema, “dijeron que las Farc no iban a firmar y firmaron; después, que la guerrilla no se iba a concentrar en los campamentos y lo hicieron”.

También dijeron en su momento, “que no entregarían las armas y las entregaron; y por último, que no iban a respetar el alto el fuego”, destacando que según el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el alto el fuego “ha sido perfecto, se generan temores sobre ciertos temas que después no ocurren.

Destacó que si bien las Farc operaban en más de 100 municipios de los cerca de 1.000 que hay en Colombia, ya el ejército tiene más de 80.000 hombres en esos territorios, “para evitar que otros grupos armados tomen el espacio y el papel que han dejado vacío la guerrilla”.

“En esos municipios es donde se cultiva la coca y mientras haya plantas de coca, habrá quien las compre. Eso lo haría un grupo ilegal, armado normalmente. Mientras haya una extensión del cultivo de coca tan amplio como hay en Colombia es muy difícil que pueda sostenerse la paz. No porque las Farc vuelvan a las armas, sino porque otros grupos tomen ese papel”, advirtió.

En este punto, señaló como se inició una política de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, están inscritas más de 85 mil familias para eliminar cerca de 70 mil hectáreas de Coca. Además confirmó que quien no ingrese al programa se verá obligado a la erradicación forzada.

Se refirió además al programa de reincorporación de los desmovilizados como parte de la consolidación de la paz, señalando que actualmente se trabaja, “en la formulación de proyectos de carácter productivo a posteriori”, donde cada persona tendría en esos programas $8 millones de pesos para destinarlos en una cooperativa o a nivel individual.

Finalmente confirmó que se han restituido cerca de 200.000 hectáreas de tierra, en un programa que desde hace un año está priorizando las zonas del sur del país en las que operaban las Farc, mientras que durante los primeros años, antes de los acuerdos la prioridad estuvo en las tierras del norte del país ocupadas por grupos paramilitares.