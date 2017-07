Aceptación de cargos de exfiscal Moreno no es válida: Guillermo Mendoza Diago

El exfiscal general de la Nación, Gullermo Mendoza Diago, explicó que cuando el imputado alega presiones para aceptar cargos, como en el caso del exfiscal antocorrupción se debe rechazar dicha aceptación ya que no se está haciendo libremente como lo ordena la ley.

"La propia ley le pide al juez que verifique si es una aceptación libre, suficientemente informada, pero si no se dan esos requisitos pues es no es válida esa aceptación de cargos", señaló el ex fiscal general de la Nación.

Agregó que en ese sentido el proceso debe seguir su curso normal y que si el Tribunal lo considera puede ordenar que se investiguen las supuestas presiones de las que habría sido objeto Moreno.

Señaló Mendoza Diago, que de tomarse una segunda decisión en este caso le corresponde a la Corte Suprema de Justicia, al ser el superior jerárquico del Tribunal donde se llevó a cabo la audiencia de imputación de cargos en contra del ex fiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno.