Quiero ir a responder a los Estados Unidos: Luis Gustavo Moreno

"Acepto cargos no porque todo lo dicho por la Fiscalía sea verdad, sino porque son muchas las presiones en mi contra", dijo el ex director anticorrupción en la audiencia de imputación de cargos en la que además le pidió perdón al país.

"Le pongo pecho al país como nunca antes, acepto mi responsabilidad, una sola conducta, recibir dinero a Alejandro Lyons".

Aseguró que fue Alejandro Lyons quien lo buscó para ofrecerle dinero, a través del abogado Leonardo Luis Pinilla, a quien calificó de "compinche" del ex gobernador de Córdoba.

"Tengo las pruebas de las conversaciones en las que Lyons me trata de contactar, no yo y eso no lo quiso recibir la Fiscalía".

Moreno dijo que no fueron 10.000 dólares los que recibió de Lyons, sino "un par" que según sus cuentas serían 3.000.

"Con esta aceptación no le estoy haciendo el quite a la extradición, sino que existe en mi un proceso que deseo resolver cuanto antes... porque quiero ir a los Estados Unidos a responder por mis errores".

Le pidió a la Fiscalía fijar su atención en él y no es su esposa que aseguró nada tenía que ver.