Luis Gustavo Moreno conoció todos los procesos de Montealegre en la Comisión de Acusación

El representante a la Cámara de Cambio Radical Hernando José Padauí, quien ha sido señalado de ser una persona muy cercana a Luis Gustavo Moreno, explicó que su relación con el exfiscal fue netamente laboral ya que él estuvo como asesor de la Comisión de Acusación.

Padauí dijo que Moreno fue asesor de la Comisión y que lo contrató como asesor jurídico en varios procesos ante la Corte Constitucional. Explicó por qué el exfiscal que está a punto de ser extraditado estuvo tantas veces en su oficina. “El doctor Moreno se desempañaba como asesor de la Comisión de Acusación y yo soy el representante investigador de esa comisión así que él hizo 42 visitas en dos años, a mí me parecen normales esas visitas porque tenía que cumplir con su trabajo. Moreno era mi apoderado en procesos ante la Corte Suprema de Justicia y era nuestro abogado, en ese momento no tuve nada malo que decir de él”.

Reconoció que Moreno en su papel de asesor conoció varios procesos que había en contra de Eduardo Montealegre. “El doctor Moreno conoció algunos procesos aunque no recuerdo cuáles, él nos daba asesoría en temas procesales pero puedo dar fe que él no incidió en las decisiones que se tomaron. Conoció procesos de Montealegre y magistrados, pero repito, el doctor Moreno no tomaba decisiones finales”.

Pero salió en defensa de Moreno y señaló que él no cree que haya aprovechado su condición de asesor para sacar provecho personal. “Yo estoy casi seguro de que no aprovechó su condición de asesor para conocer varios procesos, es decir no tengo quejas de él porque en ese momento era un buen abogado y responsable con sus obligaciones. No me llamó la atención alguna actuación de él”.

Lo cierto es que antes de llegar a la Comisión de Acusación, Moreno estuvo en la Fiscalía trabajando como contratista en la era de Montealegre y después llegó al Congreso a conocer los procesos, que de hecho nunca se movieron.