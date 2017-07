Padre de Humala califica de "burrazo" a juez que ordenó prisión de su hijo

Isaac Humala, el padre del expresidente peruano Ollanta Humala (2011-2016), afirmó hoy que el juez que ordenó el jueves la prisión preventiva durante 18 meses de su hijo y de la esposa de este, Nadine Heredia, "es un burrazo" y "un mal juez".

"El juez es un burrazo, porque él debía inhibirse (en este caso), pero como es ignorante, mal juez y mal hombre (no lo hizo)", declaró el padre del exgobernante a los periodistas.

El juez Richard Concepción Carhuancho aceptó el jueves el pedido de prisión preventiva de la Fiscalía contra Humala y Heredia, quienes son investigados por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir.

Isaac Humala extendió sus críticas al presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, al asegurar que "la burrada es de arriba" e indicar que este "desconoce la constitución" al afirmar que no existen los delitos políticos.

Para Humala, el juez Concepción Carhuancho debió inhibirse por ser un magistrado de primera instancia y el caso de su hijo debió ser visto por una magistrado superior, ya que se trata de un expresidente.

"Esto es nulo porque no le compete a un juez simple, porque también hay categorías, este juez es un muchacho que tiene derecho a equivocarse, a meter la pata", indicó.

Isaac Humala reveló, además, que hace tres años que no mantiene ningún contacto con su hijo ni con la esposa de este.

En declaraciones previas a la cadena local ATV, Isaac Humala había afirmado que su hijo no es inocente de la acusación de haber recibido tres millones de dólares de la empresa brasileña Odebrecht para financiar su campaña electoral del 2011, pero indicó que ese aporte constituye solo una falta y no un delito.

"Inocente no es porque se hallan 3 millones. Pero la cuestión de los 3 millones de Odebrecht o cualquiera que le ha dado para la campaña 2006 y 2011 eso no es corrupción. Sin esos tres millones no hubiera llegado a ser presidente. Además, no hay delito", remarcó.

Consideró, además, que su hijo pudo cometer faltas "por omisión", como no ingresar el dinero a un banco y no tributar, pero reiteró que "eso es falta y no hay delito".

Ollanta Humala y su esposa permanecen hoy en el calabozo del Palacio de Justicia, a la espera de que las autoridades determinen las prisiones donde serán recluidos.

El abogado de Heredia, Wilfredo Pedraza, declaró a los periodistas que las autoridades deben tener como "prioridad la garantía de la seguridad de las dos personas en los dos penales (a los que vayan a ser conducidos) y de su hijo" Samin, de 6 años de edad, que ha quedado solo en su casa.

Las dos hijas mayores de Humala, de 15 y 13 años, están en un viaje de estudios en Estados Unidos y deben retornar a Lima a fin de mes.

El abogado de Humala, Julio César Espinoza, agregó que en 20 días podrán tener una resolución de la apelación presentada contra la orden de detención y confió en que "una sala va a llegar a la conclusión de que esta resolución es cuestionable".