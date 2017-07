Líder de Chechenia ve "extraña" la condena a asesinos del opositor Nemtsov

El líder de Chechenia, Ramzán Kadírov, criticó hoy por considerarla excesiva la condena que recibieron los cinco chechenes acusados del asesinato, en febrero de 2015, del líder opositor ruso, Borís Nemtsov, y la calificó de "extraña".

"La sentencia del tribunal militar que condenó a 20 años (al autor material del crimen Zaur Dadáev) en el marco del caso sobre el asesinato de Borís Nemtsov es extraña, en vista de las cuestionables pruebas que se presentaron para acreditar su culpa", dijo Kadírov, según un comunicado en la web del Gobierno de Chechenia.

Asimismo el líder chechén se mostró sorprendido de que la Fiscalía militar solicitara para Dadáev cadena perpetua, y dijo no conocer otro precedente igual.

El político agregó que los activistas de derechos humanos, que siguieron con mucha atención el proceso por el asesinato de Nemstov, suelen "hacer la vista gorda" cuando las víctimas de crímenes cometidos en diversas ciudades rusas son oriundas de Chechenia.

Junto con Dadáev, el tribunal ruso condenó también ayer a sus cuatro cómplices: los hermanos Anzor y Shadish Gubáshev, Temirlán Eskerjánov y Jamzat Bajáev, todos chechenes, que recibieron penas de entre 11 y 19 años de prisión.

La familia y los correligionarios del político asesinado -que fue tiroteado por la espalda junto a la Plaza Roja- no dan por cerrado el caso y exigen que se esclarezca quién encargó el crimen.

"Si alguien cree que nos vamos a dar por satisfechos con la sentencia, están muy equivocados", escribió en Twitter el opositor Iliá Yashin, correligionario del asesinado Nemtsov.

Por su parte, el líder opositor ruso Alexéi Navalni dijo que no tiene duda de que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, "salvó a los organizadores y los autores materiales" de ese crimen.

"Desconozco si Putin encargó o no el asesinato de Nemtsov, pero tras el 'juicio' no me queda duda de que (el presidente) se implicó personalmente para salvar a sus organizadores y ejecutores", escribió el opositor en redes sociales.

Agregó que otras personas, entre ellas altos cargos chechenes presuntamente vinculados con el crimen, según denuncia el entorno de Nemtsov, "quedaron sin castigo".