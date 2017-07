Zayn Malik y Gigi Hadid revolucionan el mundo de la moda

Teniendo en cuenta el tirón mediático de la pareja formada por el cantante Zayn Malik y la modelo Gigi Hadid, así como la privilegiada posición que ambos ocupan en las altas esferas del mundo de la moda, resulta comprensible que los dos hayan sido elegidos ahora para dar la bienvenida a los lectores de la edición de agosto de la revista Vogue, de la que ocupan su portada y para la que protagonizan un extenso reportaje fotográfico.



Puede que la noticia en sí misma no sea excesivamente impactante, ya que ni es la primera vez que los dos artistas posan juntos para las cámaras ni este supone el debut del ex One Direction como modelo o imagen de una firma de moda, ya que el año pasado Zayn ya ejerció como embajador de la colección más juvenil de Versace.



Lo verdadero llamativo de este proyecto conjunto son las propuestas estilísticas que lucen los dos enamorados en las citadas imágenes, toda una declaración de intenciones sobre la necesidad de erradicar finalmente aquellas barreras de género que limitan la expresión de la identidad individual a través de la ropa, una labor a la que ya ha contribuido, por ejemplo, el joven Jaden Smith al enfundarse faldas o pintarse las uñas para otras publicaciones.



Vestidos completamente a juego, hasta el punto de que en ciertas instantáneas Gigi aparece ataviada con chaquetas y pantalones tradicionalmente asociados a la masculinidad, mientras que en otras es Zayn quien presume de coloridas y floreadas prendas que -en función de los actuales patrones culturales- sacarían a relucir su 'lado femenino'; los dos modelos cuestionan con hechos y palabras la vigencia de estos arquetipos de género tan limitados.



"La gente de nuestra edad es mucho más relajada en este sentido. Puedes ser el tipo de persona que quieras ser sin ningún tipo de restricción, pero siempre que te mantengas fiel a ti mismo", asegura el cantante británico a la citada publicación. "Si Zayn quiere ponerse una falda ajustada o unos pantalones apretados, o un abrigo muy holgado... Quiero decir, es que yo también lo llevaría. Aquí la pregunta importante es: '¿Te sientes cómodo y a gusto con esa ropa?'", apunta la maniquí en la misma conversación.



Ya sea en otras sesiones de fotos -en solitario o compartidas con su afamada novia- o en los eventos más representativos del mundo de la moda, Zayn Malik no ha dudado en apostar por estilismos originales y a día de hoy todavía arriesgados -como la semiarmadura futurista que se colocó para ir a juego con Gigi en la gala del Met de 2016- para demostrar su compromiso a la hora de renovar los cánones estéticos.



"Con las redes sociales, el mundo se ha vuelto mucho más pequeño y está demasiado interconectado. Parece que todo el mundo quiere vestir de la misma manera. Más allá de la cuestión del género, a mí lo que me interesa es proyectar una imagen distintiva, que me represente como persona", manifiesta Zayn en la entrevista.