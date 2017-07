Isabel Allende y Paula Hawkins entre los autores más vendidos esta semana

Isabel Allende con su nuevo libro "Más allá del invierno" y Paula Hawkins y su "Escrito en el agua" ocupan esta semana los primeros puestos de las listas de libros más vendidos en países como Argentina, Colombia o España.

Mientras, en Estados Unidos sigue una semana en el número uno "The Handsmaid's Tale", novela que se publico hace 32 años y ahora vuelve a despertar el interés de los lectores gracias a la exitosa serie de televisión protagonizada por Elisabeth Moss.

ALEMANIA

Ficción:

1.- Die Geschichte der Bienen - Maja Lunde (btb)

2.- Corruption - Don Winslow (Droemer)

3.- Stille Wasser - Donna Leon (Diogenes)

4.- Und ewig schläft das Pubertier - Jan Weiler (Piper)

No ficción:

1.- Heilen mit der Kraft der Natur - Andreas Michalsen (Insel)

2.- Wunder wirken Wunder - Eckart von Hirschhausen (Rowohlt)

3.- Das geheime Leben der Bäume - Peter Wohlleben (Ludwig)

4.- Homo Deus Harari - Noah Yuval (C.H. Beck)

Fuente: "Der Spiegel

ARGENTINA

Ficción:

1.- "Más allá del invierno" - Isabel Allende (Sudamericana)

2.- "Escrito en el agua" - Paula Hawkins (Planeta)

3.- "El fútbol, de la mano" - Eduardo Sacheri (Alfaguara)

4.- "Sí" - Viviana Rivero (Emece)

No ficción:

1.- "La Politica del Siglo XXI" - Jaime Duran Barba y Santiago Nieto (Debate)

2.- "Emoción y Sentimientos" - Daniel Lopez Rosetti (Planeta)

3.- "56. Lanata" - Jorge Lanata (Sudamericana)

4.- "Papel Prensa - Grupo de Tareas" - Victor Hugo Morales (Colihue)

Fuente: Yenny/tematika.com

BRASIL

Ficción:

1.- "Outros jeitos de usar a boca" - Rupi Kaur (Planeta)

2.- "O Homem mais inteligente da história" - Augusto Cury (Sextante)

3.- "A cabana" - William P. Young (Arqueiro)

4.- "A furia dos reis" - George R.R. Martin (LeYa)

No ficción:

1.- "Na minha pele" - Lázaro Ramos (Objetiva)

2.- "Sapiens - Uma breve história da humanidade" - Yuval Noah Harari (L&PM)

3.- "Rita Lee: Uma autobiografia" - Rita Lee (Globo)

4.- "Do zero ao milhao. Como criar um negócio milionário, próspero e sustentável"- Carlos Wizard Martins (Buzz)

Fuente: Revista Veja

COLOMBIA

Ficción:

1.- "Escrito en el agua" - Paula Hawkins - (Planeta)

2.- "Más allá del invierno Tb" - Isabel Allende - (Penguin Random House)

3.- "La chica del tren" - Paula Hawkins - (Planeta)

4.- "La niña alemana" - Armando Lucas - (Ediciones B)

No ficción:

1.- "Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes" - Elena Favili - (Planeta)

2.- Oscar Naranjo, el general de las mil batallas" - Julio Sánchez - (Planeta)

3.- "De animales a dioses" - Yuval Noah - (Penguin Random House)

4.- "Por otro camino de regreso a lo humano" - Carlos Yepes - (Penguin Random House)

Fuente: Librería Nacional

ESPAÑA

Ficción:

1.- "Patria" - Fernando Aramburu (Tusquets)

2.- "Más allá del invierno" - Isabel Allende (Plaza & Janés)

3.- "Después del amor" - Sonsoles Ónega (Planeta)

4.- "Escrito en el agua"- Paula Hawkins (Planeta)

No ficción:

1.- "Cómo explicarte el mundo, Cris" - Andrés Aberasturi (La esfera de los libros)

2.- "La voz de tu alma" - Lain García Calvo (Autor-editor)

3.- "Cree en ti" - Rut Nievs Miguel (Autor-Editor)

4.- "Cambia tu cuerpo (y tu vida) en 20 días" (Arcopress)

Fuente: Casa del Libro

ESTADOS UNIDOS

Ficción:

1.- "The Handmaid's Tale" - Margaret Atwood (Houghton Mifflin Harcourt)

2.- "Stillhouse Lake" - Rachel Caine (Thomas & Mercer)

3.- "Camino Island" - John Grisham (Doubleday)

4.- "The Letter" - Kathryn Hughes (Headline)

No ficción:

1.- "The Subtle Art of Not Giving a F.ck" - Mark Manson (Harperone)

2.- "Hillbilly Elegy" - J.D. Vance (Harper)

3.- "Astrophysics for People in a Hurry" - Neil Degrasse Tyson (WW Norton)

4.- "I Can't Make This Up" - Kevin Hart con Neil Strauss (37 INK/Atria)

Fuente: Amazon

FRANCIA

Ficción:

1.- "Quand sort la recluse" - Fred Vargas - Flammarion

2.- "Calendar girl Juillet" - Audrey Carlan - Éditions Hugo et Compagnie

3.- "La tresse" - Laetitia Colombani - Grasset

4.- "Calendar girl Août" - Audrey Carlan - Éditions Hugo et Compagnie

No ficción:

1.- "La vie secrète des arbres : ce qu'ils ressentent, comment ils communiquent : un monde inconnu s'ouvre à nous" - Peter Wohlleben - Les Arènes

2.- "Nos crimes en Afrique : Sénégal, Biafra, Rwanda" - revista XXI

3.- "Votre cerveau est extraordinaire : 50 astuces de mentaliste qui vont vous changer la vie" - Fabien Olicard - First Éditions

4.- "Une très légère oscillation : journal 2014-2017" - Sylvain Tesson - Éditions des Équateurs

Fuente: Edistat

ITALIA

Ficción:

1.- "La rete di protezione", Andrea Camilleri (Sellerio)

2.- "Tredici - Thirteen Reasons Why", Jay Asher (Mondadori)

3.- "1984", George Orwell (Mondadori)

4.- "La coscienza di Zeno", Italo Svevo (Newton Compton)

No ficción:

1.- "L'arte di essere fragili. Come Leopardi può salvarti la vita", Alessandro D'Avenia (Mondadori)

2.- "Storie della buonanotte per bambine ribelli", Francesca Cavallo y Elena Favilli (Mondadori)

3.- "L'ordine del tempo", Carlo Rovelli (Adelphi)

4.- "L'interpretazione dei sogni", Sigmund Freud (Newton Compton)

Fuente: La Feltrinelli.

MÉXICO

Ficción:

1.- "La razón de estar contigo" - W. Bruce Cameron (Roca Trade)

2.- "Corazonadas" - Benito Taibo (Planeta)

3.- "El principito" - Antoine de Saint-Exupéry (Emece)

4.- "Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes" - Elena Favilli (Planeta)

No ficción:

1.- "De qué hablo cuando hablo de escribir" - Haruki Murakami (Tusquets)

2.- "Véndele a la mente, no a la gente" - Jürgen Klaric (Paidós)

3.- "El libro gordo de '31 minutos'" - Andrés Sanhueza (Hueder)

4.- "Patria I" - Paco Ignacio Taibo II (Planeta)

Fuente: Librería Gandhi

PORTUGAL

Ficción:

1.- "Escrito na Água" - Paula Hawkins (TopSeller)

2.- "A Denúncia" - John Grisham (Bertrand Editora)

3.- "Nada Menos Que Tudo" - Afonso Noite-Luar (Manuscrito Editora)

4.- "A Rapariga no Gelo" - Robert Bryndza (Alma dos Livros)

No ficción:

1.- "Chegar Novo a Velho" - Manuel Pinto Coelho (Prime Books)

2.- "A Ameaça Vermelha" - Alberto Gonçalves (Matéria Prima)

3.- "Prisioneiros da Geografia" - Tim Marshall (Desassossego)

4.- "A Orgia do Poder" - Pippo Russo (Editorial Planeta)

Fuente: Librería Bertrand

REINO UNIDO

Ficción:

1.- "Wilde Like Me" - Louise Pentland (Zaffre)

2.- "The Woman in the Wood" - Lesley Pearse (Penguin)

3.- "Into the Water" - Paula Hawkins (Doubleday)

4.- "Camino Island" - John Grisham (Hodder)

No ficción:

1.- "Brand New Me" - Charlotte Crosby (Headline)

2.- "The Duchess" - Penny Junor (Wm Collins)

3.- "Believe Me" - Eddie Izzard (Michael Joseph)

4.- "My Sister Milly" - Amanda P Smith (Michael Joseph)

Fuente: The Sunday Times.-