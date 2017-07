El espíritu de Monk hecho música se apodera del Festival de Jazz en Vitoria

El Festival de Jazz de Vitoria se ha visto hoy dominado por el recuerdo hecho música del genial pianista y compositor de jazz Thelonious Monk, de cuyo nacimiento en Carolina del Norte se cumple este año el centenario.

Vitoria, 13 jul (EFE).- El Festival de Jazz de Vitoria se ha visto hoy dominado por el recuerdo hecho música del genial pianista y compositor de jazz Thelonious Monk, de cuyo nacimiento en Carolina del Norte se cumple este año el centenario.

En el escenario de Mendizorroza, ha sido su propio hijo, el baterista Thelonious Sphere Monk, el encargado de liderar su homenaje al mando de un sexteto al que ha acompañado la voz de la cantante Nnenna Freelon.

El sexteto, integrado finalmente y tras algunos cambios de última hora por Randall Haywood a la trompeta, Patience Higgins al saxo alto, Willie Williams al saxo tenor, Theo Hill al piano, Beldon Bullock al contrabajo y el propio T.S. Monk a la batería, ha ido entrando en materia con temas como "One By One", "Evidence" o "Sierra".

Los solos de los músicos han ido preparando el terreno para la irrupción de la voz de Freelon, que se ha desplegado en todo su esplendor con "In Walked Bud" para continuar con una emotiva versión de "Nature Boy".

La cantante ha provocado los aplausos de un público que ha caído definitivamente a sus pies con la interpretación de "Sky Lark", que ha iniciado con la única compañía del contrabajo.

No obstante, antes del sexteto liderado por el hijo del gran pianista, el escenario de Mendizorroza ha permitido a los asistentes a esta 41 edición del Festival de Jazz De Vitoria asistir a un espectáculo que no muchas veces se repite sobre un escenario.

Cuatro grandes pianistas, de los más grandes que hoy en día pueden encontrarse en el circuito internacional del jazz, han puesto por turnos sus manos sobre los dos pianos que han llenado con sus notas el pabellón vitoriano.

Kenny Barron, Cyrus Chestnut, Benny Green y Eric Reed han ido alternando temas en solitario con otros interpretados a dúo en todas las combinaciones posibles entre los cuatro músicos, recorriendo composiciones del homenajeado Monk.

No han faltado, evidentemente, temas como "Blue Monk" o "I Getting Sentimental Over You", y así hasta completar una decena de composiciones en una primera parte de la velada que ha concluido con una rápida sucesión de los cuatro pianistas alternándose sin interrupciones sobre el escenario de Mendizorroza.

Por la tarde, en el escenario del Teatro Principal, y dentro del ciclo Jazz del Siglo XXI, el cuarteto liderado por Raynald Colom, a quien en esta ocasión acompañaba el esperado vibrafonista Joel Ross, ha incluido entre su repertorio, como no podía ser menos en una jornada como la de hoy, un tema compuesto por Thelonious Monk, en este caso "Ugly Beauty".

En Mendizorroza la noche ha concluido con la que, como bien se ha encargado de señalar el hijo del homenajeado, es la canción de jazz más conocida, más grabada, más interpretada, en definitiva, la que no podía faltar en una noche como hoy, "Round The Midnaight", tras la que y con una breve propina, el sexteto de Monk hijo se ha despedido del Festival.

Mañana el Festival continúa su línea ascendente con la presencia de Linda May Ham Oh en el escenario del Teatro Principal dentro del ciclo Jazz del Siglo XXI.

El escenario de Mendizorroza, por su parte, ofrecerá el programa doble que abrirá el trío compuesto por Jean Luc Ponty, Biréli Lagrène y Kyle Eastwood, para culminar con el homenaje a Ella Fitzgerald en la voz de Patti Austin.

Pero eso será mañana, esta noche el jazz sigue sonando en Vitoria, de la mano de los músicos de Jazz de Medianoche y de los conciertos que programan numerosos establecimientos locales.