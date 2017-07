Empresarios critican baja crediticia de Chile y alertan de caída en inversión

El empresariado criticó hoy la rebaja en la nota crediticia de Chile por primera vez en 25 años, como consecuencia de un prolongado lento crecimiento económico, y alertó sobre la caída de la inversión a futuro.

"El país está creciendo muy poco, esa no es una cifra fría en un papel, es algo que afecta la vida de los chilenos, afecta sus oportunidades, sus remuneraciones, la capacidad de generar un empleo con buenas condiciones", afirmó a los periodistas el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Alfredo Moreno.

La agencia de calificación estadounidense Standard & Poor's (S&P) redujo el jueves la nota crediticia de Chile a causa de un mayor deterioro de las finanzas públicas.

S&P revisó el rating soberano de Chile de AA- a A+, y lo dejó en una perspectiva "estable", mientras que el de la deuda en moneda local pasó de AA a AA-.

Moreno aseguró que la agencia fue "muy clara en señalar que este retroceso en la clasificación deriva de los bajos crecimientos que ha tenido Chile por cuatro años consecutivos".

Agregó que la entidad alertó sobre una eventual caída de la inversión hacia adelante, pronosticando un bajo crecimiento de la economía para los años que vienen.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Manuel Melero, hizo un llamamiento a los futuros gobiernos "en materia de gasto público y déficit fiscal", respecto de las elecciones presidenciales y parlamentarias que vivirá el país suramericano el 19 de noviembre próximo.

En opinión de Melero, la determinación de S&P se basa en "el aumento del gasto público, la baja del precio del cobre y también la caída de la inversión".

Por su lado, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Ricardo Ariztía, precisó que esta "mala noticia" confirma "el crítico escenario económico" de Chile.

SNA pidió al sector público y privado "definir con urgencia acciones concretas para retomar la inversión, despejar las incertidumbres y recuperar las confianzas".

Por su parte, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, señaló que esta situación "pone una luz de alerta", más aún en un contexto de las diversas demandas sociales en el país suramericano.

"Esto demuestra que el lobo existe, esto no es un cuento y por lo tanto todos debemos estar atentos. Es cosa de ver una semana de diarios y la cantidad de demandas de plata que hay, yo he dicho que no se puede hacer todo al mismo tiempo", agregó el jefe de las finanzas públicas en declaraciones a Canal 13 de Televisión.