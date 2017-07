Federer: "Llevar diez finales aquí no me garantiza el título"

El suizo Roger Federer, que el domingo disputará contra el croata Cilic Marin la final de Wimbledon, afirmó este viernes que haber jugado diez finales ya del torneo no le garantiza la victoria.

"Es genial tener ese récord, pero eso no me garantiza el título. Por eso estoy aquí, estoy muy cerca y lo que tengo que hacer es seguir centrado", sostuvo el deportista, de 35 años.

Federer, que ha alzado la copa en el All England Tennis Club en siete ocasiones, dijo que el domingo jugará de manera "ofensiva", porque Marin es un jugador al que "no puedes dejarle mucho tiempo con la pelota porque termina muy bien los puntos".

Para llegar hasta la final el de Basilea se las ha visto en sus dos últimos partidos contra el checo Thomas Berdych y contra el canadiense Milos Raonic, ambos de 1,96 metros, una altura con la que bromeó en rueda de prensa.

"Todo el mundo se está volviendo más alto. Me pregunto como se va a jugar dentro de 50 años. Se va a tener que subir la red y ampliar la pista", ironizó el jugador, de 1,85 metros.

Federer reconoció que aún se pone nervioso antes de las grandes ocasiones, algo que le alegra.

"Siempre digo que me gusta seguir poniéndome nervioso porque quiere decir que me importa. No sentir nada sería un sentimiento horrible", explicó.

"A veces esos nervios te ralentizan las piernas, el pulso se dispara, tu cabeza comienza a tener un millón de pensamientos...eso puede estresarte un poco", confesó.

Pese a ello, sostuvo que durante el partido de semifinales, del que salió victorioso este viernes contra Berdych por 7-6 (4), 7-6 (4) y 6-4 en dos horas y 18 minutos, se sintió "muy tranquilo dentro de la pista, incluso en los momentos difíciles".