Federer: "Me siento privilegiado por estar en otra final"

El suizo Roger Federer señaló tras vencer este viernes al checo Tomas Berdych y colocarse por undécima vez en su carrera en la final de Wimbledon que "casi" no se lo podía creer.

"Me siento un privilegiado por poder disputar otra final. Casi no me puedo creer que sea realidad otra vez", sostuvo el tenista tras derrotar a Berdych en semifinales por 7-6 (4), 7-6 (4) y 6-4 en dos horas y 18 minutos.

Federer, que podría conseguir este domingo su octavo título de Wimbledon, manifestó que lo que quiere hacer ahora es "descansar y jugar lo mejor posible" en la final.

Federer indicó que conoce "muy bien" a Marin Cilic, su rival en la final, y que está "contento" de que haya llegado a disputar su primera final en Wimbledon (segunda en un Grand Slam).

El siete veces campeón del torneo inglés recordó el partido que disputaron en el abierto de Estados Unidos en 2014, año que Cilic se alzó con el título, y sostuvo que espera que "no juegue tan bien" el domingo como lo hizo en ese encuentro.

El de Basilea rememoró también los difíciles momentos que atravesó el pasado año, cuando tuvo que tomarse unos meses de descanso para cuidar sus rodillas, pero declaró sentirse "contento" por haberlo hecho.

"Ese tiempo me vino bien porque mi vida es más que el tenis, quiero ser también un buen padre y un buen marido y es bueno a veces tomarse un tiempo", señaló.

Con 35 años, Federer se convertirá el próximo domingo en el jugador de mayor edad en haber disputado una final en el All England Tenis Club desde 1974, año en el que el australiano Ken Rosewall la disputó con 39 años.

"Significa mucho para mí", concluyó el suizo, ganador de 18 grandes.