Bardet lamenta que "intereses menores" marquen el Tour

El francés Romain Bardet, tercero de la general del Tour de Francia, lamentó hoy el marcaje entre los favoritos para la victoria final y que los "intereses menores" marcaran la decimotercera etapa.

"Ha sido una etapa muy táctica, más que física, porque hubo un gran marcaje entre los primeros de la general. Es una pena que por intereses menores hayamos permitido que corredores que estaban lejos de la general hayan vuelto a tener opciones. Espero que no tenga que arrepentirme de ello en París", dijo el líder del AG2R en referencia a la recuperación del español Mikel Landa y del colombiano Nairo Quintana.

"Sabía que no me iban a dar libertad y el final no era propicio para los ataques, así que hoy me he tenido que conformar", agregó el ganador de la etapa de ayer, jueves.

Bardet alabó la actitud de ciclistas como el español Alberto Contador y el propio Quintana que, dijo "estaban heridos en su orgullo y se han reenganchado al partido".

También destacó que Landa esté ahora más cerca en a general y dé al Sky de Froome otras cartas estratégicas.

"Es una pena que haya tanto marcaje atrás, pero es cierto que eso va a hacer que la carrera sea más emocionante en los próximos días. Hay que estar atentos porque las diferencias se han ajustado", dijo.

"Llegan etapas con muchas trampas. Hasta cinco corredores optan al podium, ahora somos más. Me cuesta entender la estrategia de algunos, cada cual defiende sus intereses", señaló.