Landa:"No soy más fuerte que Froome, él ha ganado tres Tours"

El español Mikel Landa (Sky), quinto en la general a 1.09 del líder Fabio Aru, dijo tras la etapa de este viernes que no se siente más fuerte que Chris Froome y que el objetivo del Sky sigue siendo ganar el Tour con su jefe de filas.

"No he intentado ganar la etapa, estaba allí por el equipo. El objetivo es intentar ganar el Tour de Francia, no pienso que soy más fuerte que Chris Froome. Él ha ganado el Tour tres veces", dijo.

Landa, protagonista de la etapa junto a Alberto Contador, comentó que seguir al madrileño cuando atacó en el primer puerto "fue una buena idea".

"Creo que fue una buena seguir la rueda de Contador. Cuando atacó le seguí porque es un gran corredor en etapas como la de hoy, cortas y explosivas, así que nos fuimos juntos y trabajamos bien", dijo el ciclista alavés.

Preguntado sobre si pensó en la posibilidad de ponerse de líder, Landa admitió que le rondó por la cabeza ponerse el maillot amarill

"Pensé en ello, pero siempre sabiendo que era muy difícil", concluyó.