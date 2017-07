Ceballos "orgulloso" por llegar al Real Madrid y "agradecido" al Betis

El centrocampista Dani Ceballos, nuevo refuerzo del Real Madrid, destacó "el orgullo y la responsabilidad" que siente por haber sido fichado por el conjunto de Zinedine Zidane, y se mostró "profundamente agradecido" al Betis, al que "siempre llevará en el corazón".

Ceballos, que jugará las próximas seis temporadas en el Real Madrid y que la próxima semana será presentado como futbolista de su nuevo club tras hacerse oficial esta mañana su traspaso, aprovechó su cuenta de twitter para reflejar la "ilusión" ante esta nueva etapa profesional.

"No os podéis imaginar el orgullo y la responsabilidad que siento por llegar al Real Madrid. Daré todo para hacer aún más grande la historia de este club. Me acompaña una ilusión enorme y las dos cosas que me han traído hasta aquí: humildad y trabajo. Así intentaré demostrar que merezco defender esta camiseta", apunta Ceballos.

Además, el futbolista sevillano, de 20 años, elegido el mejor jugador del pasado Europeo sub 21, disputado en Polonia, subrayó la importancia que ha tenido el Betis tanto en el aspecto personal como en el profesional.

"Siempre llevaré el escudo del Betis en mi corazón y estaré profundamente agradecido a toda la gente que forma la familia verdiblanca por haberme formado como jugador y también como persona. Gracias a todos los béticos por el cariño que me habéis dado desde el primer minuto hasta el último. Nunca lo olvidaré. Viva el Betis", añade en la cuenta de esta red social.