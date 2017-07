Horner asegura que Red Bull no quiere perder a Carlos Sainz

El jefe del equipo Red Bull, Christian Horner, valoró el "buen trabajo" del español Carlos Sainz en el equipo Toro Rosso y aseguró que, después de haber "nutrido e invertido en un talento" durante años, no quieren "dejarlo ir".

En una entrevista que este viernes publica la web especializada Motorsport.com, el dirigente británico reconoció que el madrileño resulta "atractivo" para las escuderías rivales por el "buen trabajo" que está desempeñando en la Fórmula Uno, si bien subrayó que, después de haber "invertido en él desde que tenía 16 años", no quieren dejarlo escapar.

"Firmó un contrato de cinco años cuando se le dio la oportunidad de subir a un Fórmula Uno. Por lo que es obvio que habiendo nutrido e invertido en un talento, no quieres dejarlo ir. Tiene un valor", indicó Christian Horner.

"No sabemos cómo será la vida después de 2018. Tendremos a un piloto que estará sin contrato, por lo que es natural desde un punto de vista de salvaguardar tus opciones como equipo, a no ser que haya un gran incentivo en liberarlo. Pero sin eso, no vas a dejar ir a un piloto en el que has invertido muchísimo", recalcó.