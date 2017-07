Surfista salvadoreña: "Izzi Gómez y Shakira Westdorp son mis referentes"

La surfista salvadoreña Josselyn Alabí, pionera de la categoría 'stand up paddle' femenino en el país centroamericano, dijo a Efe que sus referentes mundiales son la estadounidense Izzi Gómez y la australiana Shakira Westdorp, por el trabajo que desempeñan en las olas.

San Salvador, 14 jul (EFE).- La surfista salvadoreña Josselyn Alabí, pionera de la categoría 'stand up paddle' femenino en el país centroamericano, dijo a Efe que sus referentes mundiales son la estadounidense Izzi Gómez y la australiana Shakira Westdorp, por el trabajo que desempeñan en las olas.

Alabí, de 24 años de edad, aseguró que ambas surfistas (Gómez y Westdorp) "son las competidoras más fuertes y muy competitivas" que ha conocido.

"Es difícil alcanzarlas por su técnica", manifestó.

La surfista centroamericana ya ha estado junto a Gómez y Westdorp en los mundiales de ISA 'Stand up paddle and paddleboard World Championship' en 2014 y 2015.

La atleta, campeona nacional en la categoría 'paddle', se inicio en el deporte con el remo, disciplina deportiva que practicó en el 2012.

Luego, en 2013, decidió dejar las aguas calmadas del lago para tomar las olas del mar a través de 'paddle'.

"Practiqué remo durante todo un año y luego me llamó mucho la atención el surf, más específicamente el 'paddle', porque es la combinación ideal entre el surf y remo", comentó.

La joven señaló que el deporte, independientemente el que sea, es una "herramienta muy importante, un canal para construir grandes cosas; personalmente el deporte me ha ayudado a superarme personal y profesionalmente".

"El deporte es algo que puede ayudar a la gente a alejarse de todo tipo de violencia y es buena forma para que El Salvador salga adelante", aseveró.

La próxima competencia de Alabí es el ISA "World Stand Up Paddle (SUP) and Paddleboard Championship", que se realizará en Dinamarca en septiembre, en donde participarán las mejores surfistas en la categoría 'paddle' del mundo.

Hasta septiembre, la domadora de olas estará enfocada en su proyecto 'Mar de Sueños', lanzado este martes, que busca fomentar valores a niños y adolescentes de la zona costera de La Libertad, en El Salvador, a través del deporte de las olas.

La iniciativa, que cuenta con el apoyo de la empresa privada y del Comité Olímpico de El Salvador (COES), se pondrá en marcha en la localidad de El Zonte, departamento de La Libertad, en donde alrededor de 15 niños de entre 10 y 15 años aprenderán a surfear.

Josselyn Alabí, considerada como pionera de la categoría 'Stand Up Paddle' femenino en el país centroamericano, ha representado a El Salvador en dos ocasiones en el mundial ISA 'Stand up Paddle and paddleboard World Championship' en 2015 y 2014, obteniendo un lugar entre los diez mejores en ambas competencias.

En los Juegos Bolivarianos de Playa Chile 2016 Alabí obtuvo medalla de oro en la modalidad de 'Sup Surf' o stand up paddle surf.