Carbonell: "Me he sentido muy bien"

La española Ona Carbonell, que mañana podría colgarse su vigésima primera medalla en un Mundial, después de finalizar segunda en el preliminar del solo técnico, ha admitido en declaraciones a EFE haberse sentido "muy bien" durante toda la rutina.

Se ha quedado a 1,6 puntos de la principal favorita, la rusa Svetlana Kolesnichenko, y ha mostrado su satisfacción por cómo ha ido todo en su primera aparición en la piscina del Parque Urbano de Budapest.

"He podido notarlo, sentirlo y expresar mi historia sobre el agua, la historia de una serpiente", ha dicho Carbonell, quien interpretó con mucha solvencia una composición de Peter Gabriel para la película "La última tentación de Cristo".

"Me he notado en el papel durante todo el solo, he podido controlar muy bien en los elementos técnicos y crecerme en la parte artística, así que estoy contenta y satisfecha de mi valoración. Las entrenadoras (Esther Jaumà, Virginie Dedieu y Gemma Mengual) me han felicitado, así que contenta y a tope para mañana", ha asegurado.

Prácticamente sin descanso, Ona Carbonell ha abandonado a la carrera la piscina para poder comer algo y prepararse para su próxima intervención, ya que dentro de un par de horas volverá a saltar a la piscina, esta vez con Paula Ramírez, para defender la rutina del dúo técnico.