Borja Valero dice que nueva directiva arruinó su relación con el Fiorentina

El centrocampista español del Inter de Milán Borja Valero acusó a la dirección deportiva del Fiorentina de haber "arruinado" su relación con el club toscano y explicó que no le "quedaba otra opción" que dejar al equipo.

Borja Valero se despidió del Fiorentina con una carta escrita en italiano y publicada hoy en el diario "La Repubblica", en la que dio las gracias a todas las personas que convirtieron sus cinco años de estancia en Florencia en algo "inolvidable".

"Nunca creé un problema o dije algo polémico, pero la relación con la nueva dirección deportiva lo arruinó todo. No me quedaba otra opción que irme por el bien de todos. Me fui con la conciencia tranquila y con la cabeza alta", escribió el madrileño.

"Quien me conoce, y hay muchos en Florencia, sabe lo que pasó realmente", agregó, refiriéndose al hecho de que el club toscano haya declarado que fue el futbolista quien insistió para irse.

En su larga carta de despedida, el exjugador del Villarreal y del Mallorca dio las gracias a todos los que le acompañaron en su experiencia florentina y subrayó en particular su relación con el defensa argentino Gonzalo Rodríguez.

"Un gracias particular lo doy a un compañero especial: Gonzalo. Llegamos juntos, amigo, y poco a poco nos hemos ganado la estima de muchos. Vivimos muchas cosas buenas juntos, dentro y fuera del campo. Nunca te olvidaré, gracias de todo corazón capitán", escribió.

El centrocampista se acordó también de la afición toscana, de la que fue un ídolo, y le dio las gracias por apoyarle "incluso en los momentos más difíciles".

"Espero que no me echéis de menos como futbolista, pero, al menos un poco, como persona. Os quiero infinitamente, mil gracias por todo y que viva Florencia siempre", concluyó Borja Valero.

El medio español firmó el pasado lunes un contrato de tres años con el Inter y ya se encuentra en la concentración de Riscone (noreste de Italia) para preparar la nueva temporada a las órdenes del técnico Luciano Spalletti.