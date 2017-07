Jémez pide a jugadores de Cruz Azul sentir camiseta y emocionar a su afición

El español Paco Jémez, estratega del Cruz Azul mexicano, pidió a sus jugadores sentir la camiseta y entregarse al máximo para emocionar a su afición en los partidos que disputarán en el próximo torneo Apertura 2017 que comienza el 21 de julio.

Jémez explicó que la nueva camiseta, que el equipo utilizará en el próximo torneo y que fue presentada la pasada noche en la Ciudad de México, representa más que un simple resultado.

"Para nosotros va a ser un orgullo defender esta camiseta porque tiene mucho detrás, hay mucho sentimiento guardado, sonrisas, lágrimas, éxitos, fracasos, ilusión, trabajo y sacrificio", declaró Jémez al final de la presentación en la que participaron jugadores, cuerpo técnico y directiva.

"Eso lo tenemos que sentir, esa es la palabra porque si no somos capaces de sentir no podremos transmitir y si no transmitimos no seremos capaces de conmover y emocionar a la gente que nos sigue y entonces si, habremos fracasado", sentenció.

El Apertura 2017 será el segundo torneo que Jémez afrontará en el fútbol mexicano con un equipo que no gana el título de liga desde el torneo Invierno 1997 y que si no consigue resultados estará implicado en problemas de descenso.

"Esta camiseta es más que un simple resultado, detrás de ella hay valores que estamos dispuestos a defender por encima de cualquier cosa", apuntó.

Pidió a los jugadores sentirse orgullosos de la institución a la que representan, destacó su entrega y sacrificio para entrenar y jugar y los calificó como los idóneos para afrontar el reto que representa el próximo torneo.

"Es un orgullo y una satisfacción ser su entrenador y seguro que entre todos vamos a dar mucha alegría", finalizó.

El Cruz Azul visitará a los "Xolos" de Tijuana, el 21 de julio, en la primera jornada del Apertura 2017.