El CNE desconoce cuándo vencen términos para indagaciones de Santos y Zuluaga

Un comunicado expedido por el Consejo Nacional Electoral confirmó que ese organismo no tiene la certeza de cuándo se vencen los términos para poder investigar formalmente las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga de 2014 por recibir, supuestamente, dinero de Odebrecht.

Sin embargo en el texto se aclara que aún no hay una tesis única frente a la caducidad y que será la sala plena la que tome una decisión final.

Frente al oficio que radicó la Fiscalía, el CNE le resta importancia y asegura que cada entidad tiene unas funciones definidas que no pueden ser comparadas.

El texto indica que los magistrados seguirán investigando, tal y como lo vienen haciendo desde hace seis meses sin resultado alguno.

Este es el comunicado:

Comunicado de prensa 126

Bogotá´, 13 de julio de 2017

El Consejo Nacional Electoral considera pertinente informar a la opinión pública que en su función constitucional de velar por el cumplimiento de las normas sobre financiación de las campanas políticas, inmediatamente obtuvo conocimiento de presuntas irregularidades en la financiación de las campañas Presidenciales 2010-2014 y 2014-2018, dispuso, dentro del marco de su competencia, asumir las investigaciones administrativas correspondientes, las cuales han venido siendo adelantadas por los Magistrados ponentes que esta Corporación asigno´ para el efecto.

Dichos Magistrados sustanciadores han venido tramitando en debida forma cada uno de los procesos administrativos sancionatorios correspondientes, decretando y practicando pruebas pertinentes y conducentes para lograr la decisión definitiva que en derecho corresponda.

Dentro de tal recaudo probatorio y dado el tiempo y dificultad de recepcionar pruebas en el exterior, la Fiscalía General de la Nación, en el marco del principio de colaboración armónica que ha de primar en el ejercicio de las funciones estatales, allego´ en las últimas horas, algunos elementos probatorios por ellos recaudados desde su función investigativa.

Debe aclararse que, dentro de las pruebas decretadas aún se encuentran pendientes algunas por ser recaudadas. Por tal motivo y en atención a que, el periodo probatorio no ha culminado y que el procedimiento aún se encuentra en trámite, precisamos que el término “certeza” al que hizo alusión la Fiscalía General de la Nación, debe referirse a las investigaciones por ella adelantadas y no a los juicios de fondo que en el futuro tomen los Jueces de la República, y en el aspecto jurídico electoral, esta Corporación en su Sala Plena, competencia preferente atribuida por la Ley Estatutaria 1475 de 2011 en su artículo 13. Entonces, se precisa que, no es igual la certeza del investigador a la certeza del fallador.

La Sala Plena determinara´ si efectivamente existió financiación prohibida a las campañas citadas, si estás la autorizaron o conocían del hecho, si indudablemente ingresaron los presuntos dineros y si se demuestra lo anterior, porque no se reportaron. Hacerlo antes, constituirá prejuzgamiento.

Adicionalmente, queremos informar, que al resolver la consulta que en su oportunidad hiciere el exministro Juan Fernando Cristo a la renuncia al término de la caducidad por parte del Dr. Juan Manuel Santos Calderón, Presidente de la República, la Sala Plena se abstuvo de contestar en concreto, advirtiendo que de dar respuesta en concreto, se interferiría con los procesos que actualmente se encuentran en curso en la Corporación y que con las debidas restricciones llevan los Magistrados Rivera y Hernández.

Por lo demás, respecto de la posibilidad de que opere el fenómeno de la caducidad en los próximos tres días, se debe precisar que no hay tesis única al respecto; por el contrario, la doctrina y la jurisprudencia han debatido si el término se debe contar desde cuando el particular presento´ sus informes de campaña, desde la fecha límite para presentar los informes o desde el día en que se registró´ la última modificación a los mismos.

De momento no podemos decir cuál será´ la tesis que acoja la Sala. Eso dependerá´ de lo que propongan los magistrados ponentes que llevan los casos, máxime si se tienen en cuenta las especificidades normativas que regulan el control de la financiación de las campañas presidenciales. Los demás Magistrados no conocemos los expedientes.

Este organismo solo se pronuncia a través de los acuerdos, resoluciones, conceptos y oficios aprobados por su Sala Plena y el único vocero autorizado para pronunciarse respecto de las decisiones que adopte es su presidente. Cualquier manifestación minoritaria debe ser expresada por conducto del salvamento o aclaración de voto, la que puede ser consultada en la página: http://relatoria.cne.gov.co/. Manifestaciones distintas a las oficiales no comprometen a la Corporación.