Claudia López se retractó de sus afirmaciones sobre Henao, pero anuncia impugnación

La senadora y precandidata presidencial de la Alianza Verde, Claudia López, cumplió este jueves 13 de julio, al mediodía, la orden de un tribunal de Bogotá y rectificó afirmaciones consideradas calumniosas que hizo contra el exministro Luis Felipe Henao, de Cambio Radical.

Dichas afirmaciones las hizo en un debate sobre temas de corrupción política, que se llevó a cabo en el espacio que conduce Vicky Dávila en La W.

Por tal razón, la rectificación de López fue hecha en una carta y un vídeo que envió a esa emisora, a la que le pidió que decidiera si quería o no publicarlas, invocando la libertad de expresión.

Así mismo, la senadora dijo que rectifica porque no quería que sus afirmaciones sobre corrupción se identificaran con la persona de Luis Felipe Henao, ya que en el contexto del debate estaba hablando sobre el partido político al que él pertenece. Sobre esos cargos, sí se rectificó.

Finalmente, dijo que pese a haber rectificado, impugnará la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, por considerar que viola la libertad de expresión y la garantía institucional de inviolabilidad de la opinión política del congresista.

El siguiente es el texto enviado por Claudia López a La W:

“En cumplimiento de la orden emitida por la sala de decisión laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, sobre el debate en la emisora W Radio el pasado 14 de marzo por el ingreso hoy comprobado de financiación ilegal de ODEBRECHT a la campaña de Santos y Vargas Lleras manifiesto:

Ninguna de las afirmaciones realizadas por mí en ese debate son una sindicación a la persona de Luis Felipe Henao, sobre quien no tengo ninguna prueba de que haya cometido directa y personalmente ningún acto de corrupción. Por lo tanto me retracto de todo contenido personalizado, directo y deshonroso contra Luis Felipe Henao.

Las afirmaciones cuya rectificación hago se hicieron en un debate público sobre el ingreso hoy comprobado de financiación ilegal de ODEBRECHT a la campaña de Santos y Vargas Lleras.

En mi opinión, era comprensible que se referían al gobierno del Presidente Juan Manuel Santos, el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras y el Partido Cambio Radical, de los cuales el señor Henao fue ministro, ha sido miembro y funge como vocero. Pero dado que el Tribunal considera que algunas de mis afirmaciones afectan la honra del señor Luis Felipe Henao, me retracto de ellas, dado que en la dinámica del debate las afirmaciones pudieron parecer injustificadamente contra su persona.

Hecha esta rectificación en relación con él, reitero que mantendré mis denuncias públicas contra el Gobierno y el Partido Cambio Radical, los cuales han incurrido en múltiples actos de corrupción de conocimiento público, como ayer mismo lo confirmó la Fiscalía General de la Nación en relación con la financiación ilegal por parte de ODEBRECHT de la campaña que eligió a Santos como Presidente y a Vargas Lleras como Vicepresidente.

En ejercicio de mis derechos impugnaré la sentencia por desconocer, vulnerar y no hacer ninguna ponderación de otros derechos fundamentales como la libertad de expresión y la garantía institucional de inviolabilidad de la opinión política del congresista, los cuales son esenciales para el ejercicio de la oposición política, la protección del debate público sobre la corrupción y la vigencia de nuestra democracia. Además, también desconoce y vulnera la libertad de prensa toda vez que le impone a un medio de comunicación la obligación de abrir un espacio para rectificar mis opiniones.

Enviaré a la emisora W Radio esta rectificación para que sean ellos los que decidan libremente, como corresponde, el tratamiento que le den a la misma.

Contra la corrupción no me voy a callar y para arriesgar las libertades de expresión y prensa no me voy a prestar”.