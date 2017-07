Exgobernador del Cauca quiere ser senador de Cambio Radical a pesar de líos judiciales

Caracol Radio pudo establecer que el exgobernador del Cauca Temistocles Ortega, quiere ser senador de Cambio Radical y por esa razón está haciendo todos los acercamientos para que le sea entregado el aval de esa colectividad que ha sido señalada de tener unas fuertes relaciones con el exfiscal Luis Gustavo Moreno.

Jorge Enrique Vélez, director de ese partido, confirmó que el exgobernador ha manifestado su interés de llegar al Senado con ese aval aunque no lo ha solicitado formalmente.

“Hemos tenido conversaciones desde hace varios días, no he recibido la solicitud formal, pero es una persona cercana que siempre tendrá nuestra admiración y respeto. Él siempre tendrá las puertas abiertas”.

Esta aspiración política no tendría nada en particular si no fuera por la prueba que publicó Caracol Radio sobre el caso de corrupción en el Cauca en donde está enredado el exgobernador por haberle ordenado a una empleada suya usar dineros públicos en una campaña política, pero misteriosamente y a pesar de las pruebas en su contra, nunca tuvo líos penales y por el contrario pudo estar tranquilo hasta la captura del exfiscal Luis Gustavo Moreno.

Día a día se van conociendo más casos de las buenas relaciones que tuvo Luis Gustavo Moreno con los integrantes y personas cercanas a Cambio Radical.