Para dónde va el impuesto de las bolsas plásticas

El impuesto al uso de bolsas plásticas en Colombia, que empezó a regir el primero de julio de 2017, debe ser pagado en $20 por cada bolsa que pidan los compradores en establecimientos comerciales y aumentará en los próximos años así: en el 2018 cada bolsa costará $30, en el 2019 serán $40 y en el 2020 pasará a $50.

Trino del diputado del Magdalena Alex Velásquez Alzamora:

“El pago de bolsas plásticas de los #colombianos es para financiar la política de las @FARC_EPueblo y no para @MinAmbienteCo dado que es un tributo”.

Reacciones

Caracol Radio consultó con negociadores del Gobierno que estuvieron en La Habana y manifestaron que esa afirmación no es cierta, ya que en el acuerdo no está contemplado ningún tipo de negociación a través de ese impuesto.

El ministro de hacienda Mauricio Cárdenas también negó esa afirmación del diputado e indicó que el Gobierno no busca un millonario recaudo con ese impuesto ya que precisamente la intención es reducir al máximo el uso de las bolsas: “La idea aquí no es recaudar plata con este impuesto, no hay un cálculo de cuánto puede dar ese impuesto porque nos interesa es proteger el medio ambiente y es un tema cultural y no económico”.

Explicó que ante las dudas existentes, ese dinero irá para la DIAN, la encargada de hacer el recaudo. “No estamos hablando de cifras exorbitantes y es falso, la idea sería no recaudar un solo peso precisamente porque la gente dejó de usar bolsas”.

La versión del diputado Alex Velásquez Alzamora en la que indica que el impuesto de las bolsas plásticas se destinará financiar la política de las FARC es completamente falsa.