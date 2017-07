Leonidas Bustos si es mi abogado pero hay un montaje en mi contra: Temistocles Ortega

En diálogo con Caracol Radio Ortega confirma que Leonidas Bustos es su apoderado ante la Corte por un caso de corrupción en el que manifiesta tiene todas las pruebas para demostrar que es inocente.

"Este caso de corrupción es un montaje criminal horroroso, fueron otros los que saquearon el instituto de deportes del departamento y las demoras de la fiscalía para avanzar en el caso me están perjudicando a mí y favoreciendo a quienes cometieron el delito, tanta es la demora y la dilación que la persona capturada por estos hechos y que me menciona a mí ya salió libre por vencimiento de términos", agregó.

Temistocles Ortega dijo que no desconfía del abogado Leonidas Bustos y que en este caso en particular los factores externos a su proceso, que involucran al ex magistrado con el detenido fiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, no tienen por qué incidir en su caso pues tiene como demostrar que es inocente sin necesidad de ninguna maniobra diferente al derecho.

Ortega aparece mencionado por Ana Bolena García, una funcionaria de la gobernación del Cauca que fue capturada por invertir dineros públicos en una campaña política y que ha denunciado que desde la llegada de Moreno a la Fiscalía el caso se engavetó para favorecer al ex gobernador.

Ortega, al igual que Ana Bolena García le pide al fiscal general Néstor Humberto Martínez que revise el caso y lo resuelva lo más pronto posible, pues las demoras y la dilación del ente acusador están afectando su imagen.

"Hay claramente un montaje y detrás de eso está el defensor del Pueblo con quien siempre hemos tenido rivalidad política, yo espero que esto se resuelva y que en la Defensoría del Pueblo se dediquen a lo que de verdad la gente necesita y no a buscar la manera de perjudicar a terceros", concluyó.