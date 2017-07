Estudio académico sobre guerrilla paraguaya la desvincula del narcotráfico

El primer estudio académico sobre el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) desvincula del narcotráfico a ese grupo armado, que mantiene secuestradas a dos personas, el cual se financia, según sus autores, mediante esos secuestros y el denominado "impuesto revolucionario".

El abogado criminólogo Juan Martens, quien hoy presentó el informe en Asunción, dijo a Efe que su equipo llegó a esas conclusiones tras tres años de investigaciones con metodologías científicas y trabajo de campo en las zonas del norte del país donde opera el EPP, que son también áreas de producción de marihuana.

"Nuestros estudios dicen que no están relacionados con el narcotráfico. Es una de las hipótesis que nosotros descartamos porque tienen otras fuentes de financiamiento distintas, tal vez en adelante puede ser o no esta vinculación, pero hasta la fecha no es posible establecer una relación entre el EPP y el narcotráfico", dijo el experto.

Martens señaló que la guerrilla se financia principalmente por los secuestros y por el cobro del "impuesto revolucionario" a los grandes productores y ganaderos de sus "zonas de influencia", que según el estudio corresponden a 18 distritos de cinco departamentos en el norte de Paraguay.

El estudio, que fue divulgado por Martens en un acto en el Centro Cultural El Cabildo, establece además que la guerrilla tiene apoyo de parte de la población en esas zonas, lo que les permite contar con una especie de refugios.

También se señala que el grupo armado "tiene características de insurgencia, se declara como político y que eligió la estrategia armada para instalar su posición", señaló Martens a los asistentes.

Subrayó que otra cuestión que resalta el estudio es que la estrategia del Estado para acabar con la guerrilla ha sido insuficiente, pese a que cada mes el Gobierno invierte más de 600.000 dólares en ese combate.

Según Martens, la existencia del EPP también "sirve" para estigmatizar a los grupos campesinos organizados donde tiene influencia el grupo armado.

"El EPP es la excusa perfecta para estigmatizar organizaciones campesinas que no encuentran en el Estado maneras de seguir ejerciendo este derecho que garantiza la Constitución Nacional", dijo Martens.

El EPP tiene secuestrado desde julio de 2014 al policía Edelio Morínigo, el secuestro más largo de ese grupo armado, fundado en 2008.

Además, y desde agosto de 2015, tiene secuestrado al colono menonita, Abraham Fehr, por cuya liberación exigió el pago de medio millón de dólares.

A finales de febrero de este año, el EPP liberó al menonita Franz Wiebe, de 18 años, a quien había secuestrado en julio pasado, después de que la familia repartiera alimentos en dos comunidades campesinas, como exigió la guerrilla.

El Gobierno paraguayo atribuye al EPP medio centenar de asesinatos y varios secuestros desde su fundación.