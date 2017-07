Hijo menor de Fujimori asegura que no busca dividir al fujimorismo

El congresista Kenji Fujimori, hijo menor del expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000), afirmó hoy que no tiene "el propósito de dividir" al partido fujimorista Fuerza Popular, que le ha abierto un proceso disciplinario por supuestos actos contra esa agrupación política.

Kenji reconoció, en un artículo publicado hoy en el diario El Comercio, el liderazgo de su hermana Keiko en Fuerza Popular, al señalar que es "la candidata" del fujimorismo.

El legislador tituló a su artículo "¡Soy inocente!", la frase que usó su padre cuando fue sometido a un juicio que determinó, en 2009, una condena a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad.

Aseguró que los argumentos que ha usado Fuerza Popular para abrirle el proceso disciplinario "parecen pretextos antes que verdaderas razones" e indicó que su alegato de defensa busca "responder a esas acusaciones y emplazar públicamente a quienes" lo acusan de faltar a la disciplina partidaria.

El legislador añadió que lo acusan de no decir al interior de su partido lo que opina en público, pero enfatizó que tiene "buenas razones" para mantener esa actitud.

El martes, Fuerza Popular acusó al hijo menor de Fujimori de cometer "actos no fraternos" y otras acciones, por lo que lo citó para que hoy ofrezca sus descargos en un proceso disciplinario que puede derivar en una amonestación, suspensión y hasta expulsión.

Un documento partidario remarcó que si Kenji Fujimori no ofrece hoy sus explicaciones "no podrá argumentar que no tuvo oportunidad para realizar su defensa" frente a la presunta violación de cuatro artículos del reglamento de la bancada.

El documento agregó que el congresista cometió actos contra la unión de Fuerza Popular, tuvo acciones "no fraternas", "inasistencias reiteradas e injustificadas a las reuniones de bancada" y vulneró las normas del grupo.

Kenji Fujimori, quien fue el candidato más votado al Congreso peruano en las elecciones generales de abril del 2016, ha criticado abiertamente muchas de las acciones de la bancada parlamentaria de Fuerza Popular, que ocupa 71 de los 130 escaños en el Parlamento.

En su artículo de hoy, reiteró que está en contra de un proyecto de ley de prensa "que atenta contra las libertades fundamentales de los ciudadanos" y de "imponer una posición de bancada respecto de las minorías en casos de conciencia, como el de las víctimas de abusos y crímenes de odio".

El parlamentario felicitó la intervención de su hermana Keiko para modificar o frenar estas propuestas y también por haber presentado un hábeas corpus para pedir la libertad de su padre.

Esa solicitud fue rechazada el martes, en segunda instancia, por la Segunda Sala Penal para Reos Libres de Lima, que ratificó otra resolución del 43 Juzgado Penal que declaró improcedente el recurso.

A pesar ello, Kenji comentó hoy que tiene "razones para albergar la firme esperanza" de que su padre "saldrá en libertad" y dijo estar en contra de que "cuando salga de prisión, se diga que en un año de ejercicio la bancada de Fuerza Popular no pudo encontrar el camino de una acción eficaz para obtener la libertad de Alberto Fujimori".

"Estoy a favor de establecer puentes entre el Gobierno y la oposición" remarcó antes de saludar "todos los esfuerzos por adelantar todo diálogo que sirva para derribar muros", en referencia a los enfrentamientos entre el Ejecutivo y Fuerza Popular.

Tras recordar que los congresistas no están sujetos a mandato imperativo, dijo que se ha "opuesto a decisiones políticas del partido en materias que no fueron debatidas en reunión de bancada".

"Yo lo he hecho públicamente en uso de mi libre derecho -como ciudadano y no solo como representante- a expresarme donde lo crea conveniente y por los medios que crea necesario", sostuvo.

El menor de los Fujimori explicó que hizo público su alegato de defensa porque no piensa discutir "estos asuntos fundamentales para el fujimorismo y el país solamente ante un tribunal inquisidor a puerta cerrada".

"Es una promesa que hago a todos los fujimoristas", concluyó.