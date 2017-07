Líder opositor ruso Navalni dice que Putin "salvó" a los asesinos de Nemtsov

El líder opositor ruso Alexéi Navalni criticó hoy por blanda la sentencia del tribunal que juzgó a los asesinos del político Borís Nemtsov y afirmó que no tiene duda de que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, "salvó a los organizadores y los autores materiales" de ese crimen.

"Desconozco si Putin encargó o no el asesinato de Nemtsov, pero tras el 'juicio' no me queda duda de que (el presidente) se implicó personalmente para salvar a sus organizadores y ejecutores", escribió Navalni en Twitter.

En otro mensaje en la red social, el político opositor explicó el motivo de su descontento con el fallo: "(Zaur) Dadáev (el autor material del crimen) ni siquiera recibió cadena perpetua".

El opositor agregó que otras personas, entre ellas altos cargos chechenes presuntamente vinculados con el crimen, según denuncia el entorno de Nemtsov, "quedaron sin castigo".

Horas antes un tribunal militar de Moscú condenó a Dadáev a 20 años de prisión y una multa de 100.000 rublos (1.500 euros).

Los otros cuatro acusados de participar de un modo u otro en el crimen -los hermanos Anzor y Shadish Gubáshev, Temirlán Eskerjánov y Jamzat Bajáev, todos chechenes- fueron condenados a penas de entre 11 y 19 años de prisión.

La Fiscalía militar rusa pedía para Dadáev cadena perpetua y para su cómplices, de 17 a 23 años de cárcel.

El tribunal también ordenó que los condenados que son oficiales de policía de Chechenia, entre ellos el propio Dadáev, sean privados de sus rangos y condecoraciones.

La familia y los correligionarios del político asesinado no dan por cerrado el caso y exigen que se esclarezca quién encargó el crimen.

"Si alguien cree que nos vamos a dar por satisfechos con la sentencia, están muy equivocados", escribió en Twitter Iliá Yashin, opositor y correligionario del asesinado Nemtsov.

Yashin lamentó que el asesino de Nemtsov fuera condenado a la misma cantidad de años de cárcel que el director de cine (ucraniano, Oleg) Sentsov (encarcelado en Rusia), que no ha matado a nadie".

Lev Ponomariov, destacado activista de los derechos humanos ruso, criticó que durante todo el proceso, así como la investigación previa, se eludiera el asunto sobre los organizadores del crimen.

Por su parte, la veterana defensora de derechos humanos Ludmila Alexéyeva indicó que los condenados por el asesinato de Nemtsov "realmente participaron en el homicidio y merecen ese castigo".

Al mismo tiempo, advirtió de la posibilidad de que los asesinos de Nemtsov puedan ser trasladados a Chechenia para cumplir ahí su condena y ser liberados al cabo de poco tiempo.

El Kremlin no comentó la sentencia a los asesinos de Nemtsov y se limitó a alegar que este asunto "no figura en absoluto en su agenda".