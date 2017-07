"Westworld", favorita para los premios Emmy con 22 nominaciones

La serie "Westworld" partirá como favorita en la 69 edición de los premios Emmy, los galardones más importantes de la industria televisiva, al lograr hoy 22 candidaturas.

Los Ángeles, 13 jul (EFE).- La serie "Westworld" partirá como favorita en la 69 edición de los premios Emmy, los galardones más importantes de la industria televisiva, al lograr hoy 22 candidaturas.

Por detrás de esta superproducción de HBO se situaron "Stranger Things" y "Feud", con 18 menciones cada una.

Los actores Anna Chlumsky y Shemar Moore fueron los encargados de anunciar hoy las candidaturas de los Emmy en una ceremonia celebrada en el teatro Wolf de la Academia de la Televisión en Los Ángeles.

Ante la ausencia este año de la todopoderosa "Game of Thrones", que no podrá competir en los Emmy porque el retraso de su séptima temporada la dejó fuera del periodo de inscripción, las series que competirán al mejor drama serán "Better Call Saul", "The Crown", "The Handmaid's Tale", "House of Cards", "Stranger Things", "This is Us" y "Westworld".

Tras dos estatuillas consecutivas, "Veep" optará de nuevo al Emmy a mejor comedia frente a "Atlanta", "Black-ish", "Master of None", "Modern Family", "Silicon Valley" y "Unbreakable Kimmy Schmidt".

Por otro lado, "Big Little Lies" y "Feud" partirán con serias opciones en el apartado de mejor serie limitada ante las también aspirantes "Fargo", "Genius" y "The Night Of".

Viola Davis ("How To Get Away With Murder"), Claire Foy ("The Crown"), Evan Rachel Wood ("Westworld"), Robin Wright ("House of Cards"), Keri Russell ("The Americans") y Elisabeth Moss ("The Handmaid's Tale") competirán por el Emmy a mejor actriz de serie dramática.

Por su parte, el galardón al mejor intérprete masculino de una serie dramática se decidirá entre Sterling K. Brown y Milo Ventimiglia (ambos por "This is Us"), Kevin Spacey ("House of Cards"), Bob Odenkirk ("Better Call Saul"), Matthew Rhys ("The Americans"), Liev Schreiber ("Ray Donovan") y Anthony Hopkins ("Westworld").

En cuanto a las actrices de comedia, Julia Louis-Dreyfus ("Veep") optará a llevarse su sexto Emmy consecutivo frente a Ellie Kemper ("Unbreakable Kimmy Schmidt"), Pamela Adlon ("Better Things"), Tracee Ellis Ross ("Black-ish"), Allison Janney ("Mom") y Jane Fonda y Lily Tomlin (las dos por "Grace and Frankie").

Por último, Jeffrey Tambor tratará de lograr el triplete de premios Emmy al mejor intérprete cómico por su labor en "Transparent" ante Donald Glover ("Atlanta"), Anthony Anderson ("Black-ish"), Aziz Ansari ("Master of None"), William H. Macy ("Shameless") y Zach Galifianakis (Baskets).

La gala de la 69 edición de los premios Emmy se celebrará el próximo 17 de septiembre en el teatro Microsoft de Los Ángeles y contará con el cómico Stephen Colbert como maestro de ceremonias.